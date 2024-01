Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Tania Popa a povestit despre un episod dureros din copilărie

Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți în Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îi aduce lui Nea Mărin o nouă misiune pe târâmurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a păstrat în inimă cu drag. Peripețiile din Delta Dunării se țin în lanț pentru coregraf și pentru echipa sa din acest sezon.

Tania Popa a făcut o dezvăluire în cea de a doua ediție a noului sezon la care nu mulți se așteptau. Iată prin ce clipe grele a trecut actrița de-a lungul vieții sale și de ce nu poate să treacă peste.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Tania Popa a dezvăluit care este cea mai mare frică a sa

Ajunși la noua locație, Cristi Iacob și Tania au avut o nouă misiune, unde au remarcat imediat inscripția de pe tricoul domnului („Miere de Jurilovca”) care avea să le spună ce au de făcut în acea zi.

„Sper că nu vă este teamă de albine!” le spune domnul Cătălin celor doi cu încredere, dar cu toate acestea, Tania nu pare deloc încântată de ceea ce se întâmplă acolo.

„Cum are Paula o fobie cu păianjenii, când bâzâie ceva pe lângă mine pur și simplu mă încleștez așa” a mărturisit actrița cu privire la albine.

Cei doi au îmbrăcat costumele pentru a recolta fagurii, iar Tania s-a arătat din ce în ce mai sceptică cu privire la această activitate.

„Nu știu, nu pot să depășesc chestia asta cu insectele care înțeapă că am avut un episod în copilărie. Am alunecat la un moment dat și am căzut în pământ. Eram într-un cuib de viespi sălbatice și am fost înțepată de mii de ori. Am stat vreo trei luni în comă!” a fost declarația pe care Tania a făcut-o cu groază.

Cu toate acestea, actrița și-a făcut curaj și l-a acompaniat pe Cristi în scoaterea fagurilor din stup. Tania a avut misiunea de a da jos albinele de pe faguri cu ajutorul unei perii, și a reușit să o facă cu succes, dar cu multă teamă.

„După ce ne-am întors cu stupul curățat de albine, ne-am înfipt toți cu degetele direct. Nu pot să vă transmit, să vă spun cum se simte. Noi nu mai simțeam nici oboseala, ne plăcea atât de mult ce se întâmpla” a spus actrița la finalul misiunii.

Dacă Tania a stat cât a putut departe de albine, Cristi Iacob s-a dovedit a fi chiar în elementul său, chiar dacă nu mai curățase stupi niciodată.

„Pentru că m-am îndrăgostit de vietățile astea numite albine. M-am simțit de parcă făceam chestia asta de 20 de ani” povestea Cristi cu zâmbetul pe buze și cu bucurie în suflet.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

