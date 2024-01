Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Nea Marin, dat peste cap de Liviu și Andrei. „Nu mai înțeleg nimic”

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și îi aduce lui Nea Mărin și echipei sale noi provocări în Delta Dunării. Peripețiile din Jurilovca se țin în lanț pe parcursul întregului nou sezon.

În cea de a treia ediție a noului sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, nea Marin îi face pe Cristi, Paula și Tania responsabili de prezentarea spectacolului în locul lui Liviu și Andrei care făceau acest lucru până acum în sezoanele anterioare.

Cei trei au nevoie de informații suplimentare, așa că nea Marin decide să adune întreaga echipă la masă pentru a le povesti ce trebuie să facă pas cu pas. Nu trece foarte mult timp, iar starea coregrafului se schimbă instant. Iată ce s-a întâmplat.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 10 ianuarie 2024. Nea Marin, dat peste cap de Liviu și Andrei

Discuția în care nea Marin oferea indicații cu privire la desfășurarea spectacolului este întreruptă de Liviu și Andrei care ar fi trebuit să fie plecați la Vâlcea cu scopul de a prezenta un alt spectacol pe care îl aveau stabilit.

Nea Marin se schimbă la față imediat și reacționează pe măsură.

„Nu cred că sunteți aici! Am spus că băieții mei au spectacol, se duc la Vâlcea și că nu-i trezesc că m-au rugat aseară să nu-i trezesc, și voi ...” spune Nea Marin cu dezamăgire.

Astfel cei doi au reușit să scape de tradiționala deșteptare a coregrafului, dar în schimb au primit ceva mai rău de atât, și anume supărarea lui Nea Marin.

„Nu mai înțeleg nimic din emisiunea asta. Când ziceți că vreți să rămâneți, dup-aia veniți voi după mine” este replica lui nea Marin pe care Andrei Ștefănescu a reținut-o ca fiind un reproș.

Cu toate acestea, cei doi se alătură discuției și îi recomandă coregrafului să nu intre pe scenă fără să îl introducă nimeni, punând accentul pe faptul că oricum a mai făcut asta și în sezoanele anterioare când prezentau ei.

„Să nu mai intri fără prezentare cum ai mai făcut de două ori greșeala aia de te-a huiduit lumea dup-aia!” strigă Andrei.

Nea Marin susține totuși că așa este frumos, ca spectacolul să înceapă cu el intrând pe scenă fără prezentare, pentru a surprinde publicul care nu se așteaptă la o astfel de apariție.

Liviu îl atacă imediat și spune „El (Nea Marin) nu e surpriza. El e ambalajul!”, iar nea Marin uită de comportamentul lui liniștit și reacționează exact ca de obicei.

Coregraful se ridică de la masă și îl lovește pe Andrei, pentru că Liviu oricum fugise, uitând că el are probleme cu spatele.

„Nu știu unde mă mai doare, că nu mai simt nimic până jos!” spune Andrei amuzat.

Totuși, coregraful nu se lasă bătut și îl înțeapă cu scobitorul ascuțit direct în cap pe Andrei care se vede clar că este chinuit, în timp ce Liviu s-a ferit destul de bine.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

