Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 22 ianuarie 2024. Nea Marin s-a enervat și a răbufnit în timpul repetițiilor. Ce a făcut

Nea Marin nu și-a mai putut stăpâni nervii și a avut o reacție ce i-a luat pe toți prin surprindere, în ediția din 22 ianuarie 2024 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea.

După o zi plină de tot felul de sarcini, treburi și drumuri, iată că a venit moentul ca vedetele să facă repetiții pentru spectacolul pregătit de Nea Marin. Totuși, în timpul repetițiilor, ceva l-a scos din sărite pe acesta și a avut o reacție ce i-a luat pe toți prin surprindere. Camerele de filmat au surprins tot ce s-a înâmplat.

Nea Marin s-a enervat și a răbufnit în timpul repetițiilor. Ce a putut să facă, în ediția 7 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, din 22 ianuarie 2024

Prima zi petrecută în Năvodari a fost una destul de grea pentru Ilona Brezoianu, Nicolai Tand, Marian Capet și Radu Bucălae.

Pe plajă erau deja doamnele pensionare de la centrul social, care au demonstrat cât de pricepute sunt la dansuri populare românești. Între timp, Ilona Brezoinau, Sony Medini și Rikito Watanabe, în loc să fie la repetiții, au profitat de existența unei piscine în preajmă și s-au răcorit. După câteva momente de relaxare, japonezul a decis să meargă, în slipul de baie și cu un colac în jurul abdomenului, la repetițiile lui Nea Marin.

„L-am prins de colacul ăla și i-am dat”, a zis Nea Marin, care i-a dat palme și bătaie japonezului.

Repetițiile au continuat, însă nu au mers tocmai bine.

„Nea Marin se transformă când vine vorba de dans și de spectacol”, a zis Marian Capet.

„La repetiții am zis că mor, că viața mea nu trebuie să arate așa. Am făcut piruete cu el și m-a luat amețeala”, a zis Ilona Brezoianu.

Văzând că lucrurile nu merg așa de bine precum și-ar fi dorit, Nea Marin a cedat psihic și s-a enervat la culme. Acesta nu și-a mai putut controla reacțiile și a răbufnit, aruncând cu obiecte în jur, în ediția 7 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, din 22 ianuarie 2024.

„Am avut un moment în care am vrut să renunțăm, dar am realizat că Edi Stancu nu avea nicio vină”, a zis Radu Bucălae.

Motivați de faptul că nu au mutl timp la dispoziție până la spectacol, vedetele au continuat repetițiile.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.