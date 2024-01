Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 22 ianuarie 2024. Marian Capet s-a emoționat și a izbucnit în lacrimi. Care a fost motivul

În ediția 7 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, Marian Capet a trecut prin mmente emoționante și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

De data aceasta, la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, vedetele care au acceptat provocarea lui Nea Marin sunt Ilona Brezoianu, Nicolai Tand, Marian Capet și Radu Bucălae. Încă de la primele ore ale dimineții aventura a început în forță. Prima oprire a fost la cantina de ajutor social de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din Năvodari, acolo unde Marian Capet a fost emoționat de un detaliu și cu greu și-a putut ascunde lacrimile.

Marian Capet s-a emoționat și a izbucnit în lacrimi, în ediția 7 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, din 22 ianuarie 2024

În ediția 7 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, Nea Marin și vedetele invitate (Ilona Brezoianu, Nicolai Tand, Marian Capet și Radu Bucălae) au mers la cantina de ajutor social de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din Năvodari.

Ajunși acolo, aceștia au aflat mai multe detalii despe serviciul de asistență social de acolo, iar poveștile au fost emoționante. Pe lângă copii, la centrul respectiv vin și persoane în vârstă, care își doresc să aibă parte de o viață activă chiar și după pensionare.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 22 ianuarie 2024. Radu Bucălae a fost întâmpinat de Nea Marin. Ce a zis Ilona Brezoianu

„Niște doamne extrem de vesele, de luminoase”, a zis Ilona Brezoianu.

După ce au avut ocazia să stea de vorbă cu seniorii, vedetele au mers și în vizită la copii.

Stând de vorbă cu reprezentanții de acolo, Nea Marin și vedetele invitate au realizat că stau în fața unor copii proveniți din familii destrămate sau familii cu anumite probleme, unde riscul abandonului școlar este mare.

Aflând detalii emoționante, Marian Capet nu și-a mai putut ascunde lacrimile.

„Să aduceți niște șervele pentru Capet”, a zis Radu Bucălae.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Rikito, surprinză muzicală inedită. Ce acrobații a făcut Diana Bulimar

„Nu fii nesimțit”, a fost replica acestuia.

„El e sensibil și plânge imediat”, a completat Nea Marin.

„Am plâns pentru că mă uitam la ei și, cu toate că erau fericiți, nu erau atât de fericiți. Mă uitam la ei și se vedea că nu le lipsește nimic, erau fumos îmbrăcați, curați, erau bucuroși că sunt acolo. Dar am simțit că nu sunt întregi, poate pentru că părinții lor sunt tot timpul plecați și nu sunt tot timpul lângă ei”, a fost confesiunea făcută de acesta.

„Vă apreciez emoțiile”, a fost replica oferită de o doamnă de la centru.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.