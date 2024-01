Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 22 ianuarie 2024. Radu Bucălae a fost întâmpinat de Nea Marin. Ce a zis Ilona Brezoianu

În ediția 7 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, Nea Marin i-a făcut lui Radu Bucălae o surpriză neașteptată. A fost și momentul în care Ilona Brezoianu a făcut un anunț neașteptat, în ediția din 22 ianuarie 2024.

După ce au muncit și au făcut și spectacol în Bulgaria, echipa emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea s-a mutat la Năvodari. Aici, în prima zi, Nea Marin l-a întâmpinat într-un mod neașteptat pe Radu Bucălae, iar Ilona Brezoianu a făcut un anunț neașteptat.

Ce i-a făcut Nea Marin lui Radu Bucălae, în ediția 7 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, difuzată pe 22 ianuarie 2024, la Antena 1

De data aceasta, la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, vedetele care au acceptat provocarea lui Nea Marin sunt Ilona Brezoianu, Nicolai Tand, Marian Capet și Radu Bucălae. Încă de la primele ore ale dimineții aventura a început în forță.

„Înapoi la Patria-mamă, înapoi în România, de data aceasta, la Năvodari. Vreau să văd diferențele între ce am găsit în Bulgaria și ce avem la noi în țară”, a declarat Nea Mărin, pregătit pentru o nouă săptămână în care își supune echipa la provocări care să-i scoată din zona de confort.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Ce s-a întâmplat la hora internațională: „Îi ieșea fum din urechi”

Prima pe care a trezit-o a fost Ilona Brezoianu, care s-a speriat din plin de tarantula de plastic a lui Nea Marin.

„Eu și Ilona avem o relație tată-fiică, îmi aduc aminte când a venit prima dată la mine la emisiune. Este o fată extraordinară, îmi place atât de mult de ea!”, a spus Nea Marin.

„Nu înțeleg ce a fost în capul meu, de am zis să mai vin încă o dată; au trecut doi ani și nu m-am maturizat deloc, pentru că, dacă mă maturizam, stăteam liniștită la mine pe canapea, dar iată-mă aici!”, a zis Ilona Brezoianu.

Apoi și-a făcut apariția Nicolai Tand, extrem de matinal, lucru apreciat din plin de Nea Marin.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Rikito, surprinză muzicală inedită. Ce acrobații a făcut Diana Bulimar

Marian Capeț a avut parte de o trezire în forță, însă cea mai mare surpriză a fost dedicată lui Radu Bucălae, care și-a făcu „botezul” la emisiunea lui Nea Marin.

„Am vrut să îi dau energie din primele secunde”, a zis acesta, tachinându-l din prima.

Apoi, toată lumea s-a întâlnit la micul dejun, pentru a face planurile zilei. Acesta a fost momentul în care Ilona Brezoianu a făcut un anunț important:

„Pentru matale am un anunț important, să știe toată țara! Sunt chitită: cum ai dat-o, ți-am dat-o înapoi”, a zis Ilona Brezoianu, la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, în ediția din 22 ianuarie 2024.

Surpriza cea mai mare a fost atunci când Nea Marin a cules toate telefoanele, ca să se asigure că lumea își face treaba, însă gestul său a fost catalogat ca fiind „de securist”.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.