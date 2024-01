Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îi aduce lui Nea Mărin o nouă misiune pe târâmurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a păstrat în inimă cu drag. Peripețiile din Delta Dunării se țin în lanț pentru coregraf și pentru echipa sa din acest sezon.

În cel de al doilea episod al noului sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, Liviu și Andrei s-au lăsat convinși de către nea Marin să meargă împreună la Biserică. Celor trei li s-a alăturat și simpaticul japonez, Rikito Watanabe, chiar dăcă nu aparține de religia creștin ortodoxă. Iată ce au făcut bărbații acolo, dar și ce a învățat Riki.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Liviu, Andrei și Rikito, au mers la biserică alături de nea Marin. Ce a făcut japonezul, chiar dacă nu este creștin ortodox

Nea Mărin a ținut neapărat să îi aducă pe Liviu și Andrei la Biserică pentru a-i determina să fie mai buni și să se roage împreună pentru familiile lor cu ocazia marii sărbători din acea zi, și anume, Schimbarea la Față.

Cei doi au acceptat propunerea văzând noua abordare pe care o are coregraful și au pornit în drum spre Biserică. Alături de ei a venit și Riki care era curios de ceea ce se întâmplă într-o Biserică diferită de religia de care el aparține.

Ajunși în incinta Bisericii, cei patru bărbați au luat parte la slujbă, iar Rikito încerca să înțeleagă cum se închină românii pentru a putea reproduce și el.

Dând dovadă de o seriozitate foarte mare, Rikito îi atrage atenția lui Liviu căreia nu îi vine să creadă.

„Tu ești creștin ortodox? De ce stai așa serios? Am crezut că ne iei la mișto!” îi spune imediat acesta japonezului.

Întrebat dacă se închină de către nea Marin, Riki încearcă să îi arate cum a învățat, însă Liviu îi atrage atenția că se închină greșit și că este posibil să fie omorât cu pietre dacă nu face crucea corect.

Japonezul s-a speriat și a decis să învățe cum se închină corect în religia noastră, chiar dacă el nu aparține de aceasta.

Vizita la Biserică pare că le-a priit bărbaților, Liviu menționând că a reușit să plece mult mai liniștit de acolo.

În drum spre cazare, Riki le povesteșe bărbaților despre familia lui, spunându-le că mama lui a fost budistă, iar tatal său botezat.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

