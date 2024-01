Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți în Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îi aduce lui Nea Mărin o nouă misiune pe târâmurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a păstrat în inimă cu drag. Peripețiile din Delta Dunării se țin în lanț pentru coregraf și pentru echipa sa din acest sezon.

A doua ediție a noului sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea îi surprinde pe Liviu și Andrei care s-au gândit să îi dea bătăi de cap lui nea Mărin.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au atacat barca lui nea Marin

Plecați pe barcă, nea Mărin și echipa sa au fost surprinși în largul Deltei Dunării de către Liviu și Andrei care au venit în propria sa barca cu viteză pentru a-i ataca.

„Direct peste ei. Unde e nea Mărin. Călare pe ei, luăm plase, luam undițe, luăm tot, spargem tot, rupem tot! Pe Scandal! Și fugim!” strigă cu putere Liviu către cel care conducea barca.

Fiind obișnuit cu comportamentul celor doi, coregraful a decis că este un moment bun să riposteze și astfel, a scos praștia pe care o ține mereu cu el în buzunar. Deși, nea Mărin a luat pietre pentru a le folosi, s-a lăsat convins de echipă că este mai bine să arunce cu gheață în loc de pietre, fiindu-le milă de băieți.

„Cum ne-a văzut a început să se transforme!” a mai adăugat Liviu.

Nebunia a început rapid, timp în care Liviu a aruncat cu o sticlă în barca lui nea Mărin, iar el tot arunca cu gheață folosindu-se de praștie până în momentul în care a decis să apeleze la vâslă pentru a-i îndepărta pe băieți.

Liviu și Andrei au plecat într-un final către barca lui Rikito, iar nea Mărin i-a urmărit pentru a se răzbuna și astfel, se ajunge la o nouă confruntare în larg. Lupta escaladează și începe să se arunce cu bucăți mari de gheață, pietre și chiar pești.

Andrei Ștefănescu a aruncat direct în piciorul Taniei, iar actrița i-a amenințat: „Feriți-vă de mine!”

Singura mulțumire a fost că nu l-a lovit pe Cătălin Moroșanu, de care Andrei a arătat o oarecare teamă față de kickboxer.

„Bine că nu l-am nimerit pe Moro că putea să fie mai rău!” povestea Andrei.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Ce s-a întâmplat când Liviu s-a apropiat de nea Marin să facă pace

Ne-a Mărin s-a decis să facă pace, iar Liviu nu a vrut să-l lase pe nea Mărin nepedepsit așa că i-a furat pălăria pe care a scăpat-o imediat în larg din cauza vântului.

Cu toate acestea, a reușit să o recapete, dar nea Mărin s-a supărat destul de tare.

„Eu l-am crezut. Dacă am zis pace, pace să fie!” spunea coregraful.

„Băieții mei! Vă rog frumos să-mi dați pălăria! Vă iubesc din suflet! Fără voi sunt mort! Sunteți ochii și lumina mea!” a strigat nea Mărin la ei imitând ceea ce Liviu și Andrei spuneau pentru a primi pălăria mult iubită înapoi.

Într-un final, Liviu a decis să îi ofere pălăria pe care i-a aruncat-o în loc să i-o înmâneze și care a căzut bineînțeles, din nou în apă.

Gestul l-a supărat destul de tare pe coregraf

„Să se aleagă praful de voi!” striga nea Mărin dezamăgit către cei doi bărbați.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

