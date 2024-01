Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Vedetele au fost la un pas să cedeze. Cătălin Moroșanu s-a enervat

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îi aduce lui Nea Mărin o nouă misiune pe târâmurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a păstrat în inimă cu drag. Peripețiile din Delta Dunării se țin în lanț pentru coregraf și pentru echipa sa din acest sezon.

În cea de a doua ediție a noului sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, invitații au ajuns la capătul puterilor. Iată ce l-a determinat pe Cătălin Moroșanu să se enerveze, dar și pe celelalte vedete să se supere atât de tare.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Motivul pentru care vedetele au fost la un pas să cedeze

Spre seară, nea Marin i-a adus din nou pe invitați pe ringul de dans, dar acest lucru i-a scos din sărite până la finalul zilei fiind total nepricepuți.

„I-am găsit pe toți pământ” a spus coregraful Edi care îl ajută pe nea Mărin în acest sezon să îi învețe pe toți să danseze jocurile specifice zonei.

„Nu știm pașii, nu știm cum să ne așezăm. Și ce e frustrant, e toată echipa de dans de copii de aici. Erau pregătiți toți. Vin eu ca prostul după ce vin rupt în două << hai să faci pasul>>. Dar ce caut aici?” spune Cătălin Moroșanu dezamăgit și revoltat.

Printre toate încercări eșuate, invitații au cedat rând pe rând.

„Eu nu știu, e greu. După o zi de muncă să faci toate astea. Nu-ți mai arde de nimic. Eu nu știu dacă o să pot să le fac!” spune Paula cu părere de rău.

Văzând că toți sunt epuizați, nea Mărin decide să le dea o pauza de 15 minute.

„Edi, nu pot. Mă rupe. Sunt trezită de la 6. E mult! E obositor! Frate, îmi dau sufletul!” a mai adăugat Paula.

Coregraful, de asemenea, a observat cât de greu le era să țină pasul și a comentat situația:

„Vedetele au venit rupte de oboseală. Deci i-a terminat. Nu știu câte activități au avut,d ar i-am găsit în patru labe pe toți!”

Cristi Iacob a intrat în panică pentru că nu reușea să ducă la capăt dansul, iar Tania se chinuia să înțeleagă cum trebuie să facă pașii corecți.

„Nu funcționam în parametri normali!” spune Cristi extenuat.

„Stop oleacă! Hai să stăm puțin să disctăm. Nu avem timp să învățăm pașii. Hai să o luăm separat. Ia-ne ca la copii!” i-a transmis Moroșanu lui Edi, văzând că nu se descurcă deloc.

Paula este cea care intervine din nou supărată de faptul că oboseala a ajuns-o din urmă și că nu se poate concentra.

„Nu am energia să rețin tot. Am creierii papiotă, Edi. După ce am stat 10 ore cu capul în soare nu am energie să număr nici până la 4. Asta e problema!” a fost replica care l-a determinat pe Edi să îi lase să se odihnească.

Cu toate acestea, Paula și Cătălin s-au mobilizat și au luat-o de la capăt.

„M-am enervat foarte tare pentru că nu am avut timp să repetăm!” a mai adăgat Cătălin Moroșanu.

Cristi Iacob, de asemenea, a susținut că a avut o criză din cauza oboselii.

„Am avut o criză pentru că eram obosiți. Era o criză de neputiință a noastră! Nu ne-au intrat pașii prima dată, eram ușor în panică” încerca să motiveze actorul.

Pe ringul de dans se afla încă un ansamblu de dansuri, Ansamblul Dorulețul, cu care nea Marin s-a pus de acord ca în seara cu evenimentul să danseze pe rând pentru a prioritiza odihna tuturor.

În timp ce celălat ansamblu exersa, vedetele s-au așezat la masă și s-au pus de acord că trebuie să se calmeze și să se odihnească.

Într-un final, echipa a revenit pe ringul de dans și au încheiat seara cu felicitările lui nea Mărin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

