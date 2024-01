Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți în Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îi aduce lui Nea Mărin o nouă misiune pe târâmurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a păstrat în inimă cu drag. Peripețiile din Delta Dunării se țin în lanț pentru coregraf și pentru echipa sa din acest sezon.

În cea de a doua ediție a noului sezon, după ce vedetele au sortat peștele pe care l-au prins, nea Marin a decis să îi împartă pe toți în echipe pentru desfășurarea următoarelor activități în timp ce el are o întâlnire cu primarul comunei Jurilovca.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au atacat barca lui nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Ce făcut Liviu și Andrei când au fost trimiși la muncă cu Tania și Paula

Echipele s-au format doi câte doi în cazul lui Liviu și Tania și Andrei cu Paula, iar Moroșanu, Cristi și Rikito într-o singură echipă.

„M-a distrus asta pentru că oriunde ne-ar trimite nea Marin, cei doi nu există, pentru că ei nu fac abslout nimic. Ba mai rău, încurcă!” spune Tania după ce a aflat că va merge cu Paula și cei doi băieți în vizită la o fabrică.

Ajunși la fabrică, Andrei, Paula și Tania se îmbracă cu echipament specific, timp în care Liviu evită acest lucru motivând că trebuie să aibă grijă de Andrei care are o problemă medicală.

„Liviu tu ai o lene cronică pe tine. Lene cronică!” îi spune Tania bărbatului care tot cauta scuze să nu lucreze.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Cum a reacționat Nea Marin când au sosit Liviu și Andrei

Domnul care îi instruia auzid de o boală, a menționat faptul că cei care suferă de anumite boli nu au voie sa intre în bucătăria de lucru.

Auzind cele spuse, Liviu a început să se prefacă că tușește și astfel cei doi au reușit să scape de muncă.

Andrei a început să strige „Medic, medic!” încercând să-i intre în joc lui Liviu.

„Nu era nea Marin acolo să îi instruiască și să-i pună la treabă, așa că ei și-au bătut joc așa cum mă așteptam și au plecat!” a pus Paula cu dezamăgire în voce.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Rikito l-a găsit în sfârșit pe nea Marin. Cum a reacționat bărbatul

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 9 ianuarie 2024. Rikito a sărit gardul unui cetățean și a furat smochine

În tot acest timp Rikito, Moroșanu și Cristi Iacob au plecat spre Muzeul Constantin Paraschiva, dar pe drum s-au oprit pentru a lua smochine dintr-un copac din curtea unui cetățean. Cel care a sărit gardul a fost chiar Riki pe care ceilalți doi bărbați l-au pus să treacă la fapte. La scurt timp, proprietarul a ieșit la poartă, iar cei trei și-au cerut scuze pentru fapta comisă.

„Ne iertați. Ne-a fost poftă de o smochină și am sărit gardul. Ne iertați?” spune Cristi Iacob către domnul în vârstă care i-a prins.

Cei trei au primit iertarea domnului și au plecat spre muzeu cu inima împăcată.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Paula Chirilă și Tania Popa au încercat să tragă chiulul de la muncă

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Cristi Iacob s-a răzbunat pe Paula Chirilă. Ce au făcut Cătălin și Tania

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu vor fi înlocuiți de Rikito Watanabe