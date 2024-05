Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 28 mai 2024. Ce au făcut Rikito și Sonny în vie. Nea Marin a scos nuiaua

Rikito și Sonny au încercat să scape de muncă, dar Nea Marin a avut ac de cojocul lor la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10 episodul 17 din 27 mai 2024. Ce s-a întâmplat la cules de struguri.

Toate vedete alăruri de Nea Marin, Liviu și Andrei, Rikito și Sonny au mers la cules de struguri. În timp ce unii dintre ei și-au luat foarte în serios treaba, alții au simțit că e monentul potrivit să se țină de șotii. Rikto și Sonny i-au pus bețe în roate lui Nea Marin care nu a stat pe gânduri și i-a „disciplinat” imediat.

„Eu am zis că nu vreau să muncesc. Am fost în toate viile. Și peste hotare! Am cules și când eram mic, mă scoteau ăia bătrâni, nu mai vreau!”, a spus Liviu Vârciu.

„Toate vacanțele mi le-am petrecut la țară. Mâncam struguri direct din vie și nespălați”, a recunoscut Iuliana Luciu.

Ce le-a făcut Nea Marin lui Rikio și Sonny la cules de struguri la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10 episodul 17 din 27 mai 2024

Nea Marin nu s-a dat nici el înapoi de la muncă. Coregraful a început să culeagă struguri, alături de celelalte vedete până când i-a văzut pe Rikito și Sonny ce făceau.

Cei doi, însoțiți de alți angajați, încercau să scape de responsabilitate și se tot îndepărtau de locul în care se afla toată echipa, Deși Nea Marin i-a văzut că fug de responsabilitate și i-a strigat să se oprescă, aceștia s-au făcut că nu-l aud.

Supărat, acesta a scos artileria grea și i-a altoit. Nea Marin le-a dat câte o nuia atât lui Rikito, cât și lui Sonny care s-au întors imediat din drum.

Nea Marin a revenit cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Începând cu 20 mai, nea Marin a revenit la Antena 1 cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi!, difuzate în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Alături de nea Marin, în această aventură, vor fi Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe, care, alături de echipe, vor străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea.

Fascinat de locuri frumoase, autentice și de tradițiile fiecărei zone în parte, nea Marin a mărturisit: „Este prima dată când ajung la Corbu și abia aștept să descopăr zona. Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat.”

Cum se vor descurca vedetele şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, dar și cum se vor înțelege cu nea Marin, telespectatorii vor putea afla urmărind noile episoade ale emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, din 20 mai, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

În noile episoade ale sezonului 10, difuzate luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele patru vedete pe care nea Marin le-a pofttit alături de el în Dobrogea sunt Ruby, Jador, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri.