Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 11 ianuarie 2023. Eliza Natanticu, extrem de surprinsă la Cimitirul Vesel: „E bunicul meu!”

La Cimitirul Vesel din Săpânța, vedetele au fost întâmpinate cu pălină și pâine proaspătă, dar nu a trecut mult timp până ce toți au fost puși la treabă. Ei au vizitat casa celui care a creat acest loc unic, Ion Stan Pătraș, unde Eliza Natanticu a avut o surpriză de zile mari și a fost extrem de impresionată.

Vedetele au ajuns la Cimitirul Vesel. Ce surpriză a avut Eliza Natanticu la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Cel care duce mai depărte moștenirea lui și se ocupă acum de Cimitirul Vesel le-a făcut un scurt tur și le-a prezentat cămăruțele pline de istorie și povești.

„Aici o să vedeți toate lucrările lui Stan Ion Pătraș, care au rămas după moartea lui. Ceaușescu a fost în această cameră de patru ori”, a dezvălui el.

„Acesta e bunicul meu, Virgil Trofin”, a exclamat Eliza Natanticu uimită că i-a văzut poza pe unul dintre pereți. „Am rămas profund impresionată”, a mai adăugat ea.

„Vorbești serios? Bunicul tău?! L-am cunoscut”, i-a mărturisit Nea Marin

„Eu nu l-am cunoscut pe bunicul meu, a fost ministru pe vremea lui Ceaușescu și a fost retrogradat, au fost niște lucruri care nu au mers bine acolo și nu s-a terminat bine povestea”, și-a mai amintit vedeta.

„L-a otrăvit Ceaușescu”, a adăugat și soțul ei, Cosmin Natanticu.

„Mă bcuur când văd că oamenii îl țin minte și văd cât a fost de apreciat și văd numele lui acolo pe perete”, a mai spus aceasta emoționată.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.