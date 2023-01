Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 10 ianuarie 2023. Eliza Natanticu „a pus mătura” pe soțul ei. Motivul pentru care l-a pedepsit

Iulia Albu, Oase, Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu au mers la fabrica de ciocolată, în ediția de Poftiți pe la noi: Poftiți la târg de pe 10 ianuarie 2023 . Fiecare vedetă s-a bucurat să vadă cum funcionează o astfel de fabrică și cum ajunge ciocolata la forma ei finită. Totuși, peripețiile nu au lipsit.

Cosmin Natanticu și Oase au spart un sac de zahăr: „S-a rupt tot. 50 de kiograme de zahăr pe jos pe acolo. Mi-era rușine de-mi venea să sar de acolo, să mă duc acasă, să mă duc la oi, la stână”, a explicat comendiantul incidentul.

Auzind că Oase și Cosmin Natanticu nu au reușit să transporte un sac de zahăr, Eliza Natanticu a venit să le dea „o lecție” celor doi.

Oase și Cosmin Natanticu au spart un sac cu zahăr la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg,. Cum a reacționat Eliza Natanticu

Eliza Natanticu a mes la fața locului și i-a întrebat pe cei doi ce au făcut acolo. Soția lui Cosmin Natanticu a luat mătura și l-a atins cu ea ușor pe soțul său, în glumă, pentru a-i da o lecție, așa cum ar fi făcut-o nea Marin.

În cele din urmă, Eliza Natanticu șa a aruncat un pumn de zahăr spre soțul ei și a plecat.

Iulia Albu a reorganziat Fabrica de ciocolată, încă din primele minute. Ce a făcut vedeta de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

În același timp, Iulia Albu a observat o problemă la banda pe care era transportată ciocolata, așa că a venit și cu soluția. „Aici e problema”, le-a spus criticul de modă doamnelor care lucrau acolo, arătându-le că într-un anumit loc ciocolata se împotmolea.

„Eu m-am dus la linia de producție și luam ciocolata și o așezam în niște spații. Eu când am ajuns acolo și am văzut că ciocolata se împotmolea, bineînțeles că imediat mi-a venit o idee. Să punem două bucăți din plastic care erau acolo și se foloseau pentru a acoperi ciocolata. Le-am pus pe sub bandă și automat venea mai ușor ciocolata. Am adus și inovație pe partea asta. Să nu uităm”, a spus Iulia Albu.

„O să vă ia șeful aici să ne ajutați cu invenții”, a spus o doamnă care lucra la fabrică, în momentul în care a văzut că invenției Iuliai Albu eficientizează producția de ciocolată.

„Cred că rămâi cu noi. Eu nu știu să fac așa bine ca tine”, a spus șeful fabricii, vizibil încântat.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.