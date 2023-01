Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 11 ianuarie 2023. Liviu Vârciu a intrat în grevă. Ce a făcut după ce Nea Marin a dispărut

Nici nu au ajuns bine la restaurant că vedetele au fost luate în primire și au trecut la treabă. Managerul i-a anunțat pe toți că au avut un eveniment cu o seară înainte și nu au apucat să facă ordine, așa că aceasta a fost noua lor sarcină. Când a auzit ce au de făcut Liviu Vârciu a izbucnit și nimeni nu se aștepta la ce a urmat.

Liviu Vârciu a intrat în grevă la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Cum a reacționat când a aflat că Nea Marin a cerut să meargă la spital

„41 de ani, trei copii, cel mai bine vândut album din România și eu debarasez mese de o lună și două săptămâni”, a început să strige Liviu Vârciu revoltat. „Eu nu fac nimic. Mă doare capul, mă doare în gât, m-a luat sinuzita”, a mai adăugat el.

„Nea Marin, trebuie să faceți totul în locul lui, că nu poate acum și e bolnav. Vă rog eu frumos să fiți ascultători, să nu îl mai enervați înainte de spectacol”, a mai spus acesta când a aflat că Nea Marin are nevoie de ajutorul medicilor.

Cu toate acestea, Nea Mărin nu a ținut cont de problemele de sănătate și a încercat să organizeze echipa și să le spună tuturor ce au de făcut. Apoi a plecat direct la spital pentru că starea lui continua să se degradeze.

„Ca să vezi vulpea bătrână cum s-a tirat. Eu urlu aici de jumătate de oră și el s-a tirat fără să simtă nimeni”, a comentat Liviu Vârciu care în lipsa coregrafului și-a luat rolul de șef și a început să le dea directive colegilor.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.