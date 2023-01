Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 11 ianuarie 2023. Vedetele au îmbrăcat costume tradiționale din Oaș. Cum au arătat

Vedetele au îmbrăcat, pentru prima dată, costumele oșenești, însă unii dintre ei au întâmpinat câteva probleme. Eliza Naranticu și Iulia Albu au atras toate privirile, dar criticul de modă nu s-a putut abține să nu își pună amprenta personală asupra ținutei, la care a adăugat un accesoriu neașteptat.

Vedetele au defilat în costume oșenești la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce accesorii a adăugat Iulia Albu: „Așa ceva n-ați mai văzut”

Oase și Cosmin Natanticu au întâmpinat probleme cu costumele populare pe care le-au îmbrăcat la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 11 ianuarie 2023.

„Asta nu ai luat-o bine, se pune la spate”, i-a explicat o tânără Elizei Natanitcu, în timp ce soțul ei se lupta cu clopul care îi tot cădea pe față.

„Nu am fost pregătit pentru asta. Băi Cosmine, trebuie să nu cadă asta. Păi am strănunat și a căzut”, a spus Oase indignat.

„Oșanul este obișnuit să stea cu capul drept”, i-a spus una din doamnele care îi ajuta să îmbrace cu costumele tradiționale.

„Eu nu sunt oșan, eu sunt Natanticu”, a glumit comediantul.

În același timp, Iulia Albu a furat toate privirile cu ținuta ei. Criticul de modă a adus o tușă personală, printr-o mică steluță aplicată chiar în frunte.

„Am avut un costum foarte vechi. Un costum care a aparținut bunicii fetei care mi l-a adus, dar bineînțeles că am simțit eu nevoia să adaug câteva accesorii cum ar fi steaua în frunte. Oșancă cu stea în frunte nu ați mai văzut”, a spus Iulia Albu.

De asemenea, vedetele au aflat că Nea Marin a plecat la București să se opereze de apendicită, de urgență, ceea ce i-a pus într-o mare încurcătură.

