Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Ce „probă” neașteptată a trebuit să treacă Jador. Maria Buză l-a tachinat

Cu ploaia care nu dădea semne de oprire, Maria Buză și Jador au pornit la pas pe un deal, mergând circa 1 km pe jos, prin noroi, spre „bucuria lor”. Totul pentru a ajunge la mai multe stupuri de albine, acolo unde Nea Marin i-a trimis în „reucunoaștere” și în ajutorul gazdei.

„Eu nu sunt inginer agronom, dar nici prost, că am trăit la țară. Dacă plouă, albinele o să fie agitate. Deja voiam acasă”, a explicat Jador, atunci când a aflat că urmează să urce dealul pe jos, cu adidașii lui fe firmă.

Jador și Maria Buză, puși la treabă la stupurile de albine, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce test „fulger” a primit cântărețul

„Jador cu adidașii de firmă, îmbrăcat frumos, maieuț să îi se vadă pieptul”, a glumit Maria Buză. „Îmi aduceam aminte de copilărie”, a mai spus el, referitor la tot noroiul pe care l-au traversat. După ce s-au tot plâns, cei doi au observat cum una dintre gazde șchopăta de un picior, însă tot a urcat cot la cot cu ei, astfel că și-au propus să ducă planul la bun sfârșit.

Pe deal i-au așteptat stupurile de albine, gata de prelucrare. „40 de stupi, iar în stup încap vreo 60.000 de albine”, a explicat apicultorul, iar Jador a rămas uimit la aflarea veștii. Acesta i-a dat provocarea să calculeze astfel cam câte albine deține.

„El nu știe să calculeze decât în euro”, l-a tachinat Maria Buză. Jador s-a descurcat însă și a oferit rapid răspunsul: 2 milioane 400 de mii. Vedetele s-au echipat apoi corespunzător pentru a începe lucrul la albine, deși Jador a fost destul de reținut. În momentul în care s-a deschis un stup, cântărețul a fugit câțiva metri în spate. Curiozitatea l-a făcut însă să se întoarcă. Cu apicultorul șef lângă ei, cei doi au învățat cum se extrag mierea și propolisul, iar experiența a fost, cu siguranță, una inedită.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.