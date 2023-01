Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 4 ianuarie 2023. Liviu Vârciu a izbucnit în lacrimi. Vestea de acasă care l-a făcut să plângă

Rămași singuri la micul dejun, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au apreciat din plin liniștea și tihna de care au avut parte, fără Nea Marin prin preajmă care să îi bată și la cap, dar și la..propriu! „Am mâncat și eu, în sfârșit, un mic dejun să nu îmi rămână în gât”, a explicat Liviu în cadrul testimonialelor.

Liviu Vârciu a izbucnit în lacrimi, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Vestea de acasă care l-a făcut să se emoționeze profund

Cu toate acestea, armonia nu a durat prea mult, având în vedere că filmările pentru emisiune i-au prins pe cei doi tătici în luna septembrie, când micuții lor au început școala, respectiv grădinița. Liviu și Andrei au devenit, astfel, nostalgici și au simțit profund dorul de casă și de familie.

Vârciu a fost cel care s-a emoționat ceva mai tare și a izbucnit în lacrimi, având în vedere că micuța lui a avut prima zi de școală, iar el nu i-a putut fi aproape în acest moment special.

„Mie-mi pare rău că nu sunt acasă. Nu vreți să mă faceți să plâng, că nu vreau să plâng..Riscurile meseriei. I-am spus că o iubesc foarte mult și că regret că nu sunt lângă ea. Mi-a dat Anda poze. Azi e prima zi de școală a fetei mele și eu nu sunt lângă ea”, a zis el.

Gândindu-se la copiii lui, Liviu s-a emoționat și de trecerea timpului: „Fata cea mare mai are puțin și mă face bunic. Asta mică are prima zi de școală…Regret din tot sufletul meu că nu sunt acolo.”

Și Andrei Ștefănescu a primit poze cu fiul lui, de la grădiniță, însă el a fost ceva mai liniștit, având în vedere că mai are ceva până când își va duce micuțul la școală.

Liviu și-a revenit rapid la gândul că mai are puțin și va fi alături de familie. „Mai am 4 zile și o să fiu alături de ea și o să merg cu ea la școală ca și când ar fi prima zi”, a planificat el.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.