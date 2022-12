Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 7 decembrie 2022. Ruby a făcut show în costum de baie, însă a fost întreruptă de nea Marin

Ruby și-a dorit încă de când a venit în emisiune la Nea Marin să se răcorească într-o piscină cu jacuzzi și în sfârșit a prins momentul perfect. Aceasta s-a bucurat de momentele de relaxare care au fost, însă, mult prea puține, pentru că Nea Marin a venit imediat și a dat-o afară din cameră.

Ruby, show în costumul de baie la Nea Marin, în emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 7 decembrie 2022. Cum a arătat

În timp ce Nea Marin o căuta de zor pe Ruby, cântăreața se relaxa la piscină, deși mai aveau multă treaba și multe lucruri de pus la punct până la evenimentul din finalul acestei ediții.

Ruby l-a strigat pe Nea Marin să vină să o vadă și nu a venit cu mâinile goale, ci cu două prosoape cu care să se acopere după ce a pus-o să iasă din piscină.

„La un moment dat, am prins un moment liber. Nici camera n a surprins viteza cu care eu am prins un jacuzzi și o piscină. Vreau să mă recuperez. Nea Marin, vreau să mă bronzez puțin”, strigă ea la Nea Marin.

„Ruby! Unde ești?”, se întreabă Nea Marin.

„Nu sunt acasă! Urmărește glasul meu cald”, strigă ea.

„Ieși și te schimbă, șterge-te. N-are nimic! Nu te vede nimeni”, o asigură Nea Marin pe Ruby.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.