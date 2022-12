Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 7 decembrie 2022. Vedetele au creat un spectacol de neuitat alături de ansamblul din Butuceni

Ruby, Shift, What's Up și Jo au cântat pentru localnicii din Butuceni, piese celebre cu care au făcut senzație pe scena creată de Nea Marin și de vedetele sale în această săptămână.

Vedetele și localnicii din Butuceni au adus pe scenă tradiționalul și modernul laolaltă, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 7 decembrie 2022. Ce le-a spus la final Nea Marin

Iată că Edi Stancu și nea Marin au reușit să creeze un moment coregrafic special, alături de ansambul folcloric care a participat. Însă nici artiștii prezenți în emisiune nu s-au lăsat mai prejos și au încălzit inimile tuturor celor prezenți la spectacol.

„După ce m-au lăudat Liviu și Andrei, urma un moment de dans popular și eu am uitat că urmează să urc pe scenă”, spune What's Up.

„What's Up! Vino! El a uitat că trebuie să urce pe scenă. A început dansul, s-a dus”, strigă Jo.

„Jo m-a certat, am luat-o de mână și am început să dansez. Nea Marin ne-a felicitat”, spune What's Up.

„Ăștia ne dădeau la o parte, ne strigau, ăia mai bătrâni”, spune Ruby.

„Deci, Ruby, s-a dus să-mi ridice publcul în picioare. Cine mai face asta din industrie? Nimeni, vă zic eu”, spune Jo.

„Ce-mi place generația nouă de artiști. Se vede pe fața lor că oamenii ăștia nu se gândesc la bani”, spune Nea Main.

„A ieșit absolut spectaculos! Toată lumea și-a făcut treaba!”, au mai spus vedetele de la Nea Marin din emsiune.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.