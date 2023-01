Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 9 ianuarie 2023. Iulia Albu, apariție neașteptată la Nea Marin. Cum a fost surprinsă

În ediția de luni, 9 ianuarie 2023, Nea Mărin a ajuns în Negrești-Oas, cu invitați pe măsură. Încă de la primele ore ale dimineții, coregraful a mers să le dea trezirea vedetelor, în stilul său caracteristic, însă de data aceata, el a fost cel care a avut parte de o surpriză de zile mari. Iulia Albu era deja pregătită și îl aștepta pe Nea Mărin gata de muncă, dar nici de această dată nu a renunțat la ținutele care au consacrat-o.

Cum a apărut Iulia Albu la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Vedeta l-a ajutat pe Nea Mărin să îi trezească pe colegi

Prima „victimă” a lui Nea Mărin a fost Iulia Albu, însă, de data aceasta, el a fost cel surprins. Deși nu se aștepta, atunci când a mers să le dea trezirea, vedeta era deja pregătită, iar ținuta aleasă de aceasta a fost una cu totul neașteptată.

„Ce credeți? Era deja îmbrăcată. Îmbrăcată parcă mergea la vântătoare”, a spus coregraful.

„O, găinușa, bine ai venit! Ia uite ce bine arată!”, a mai exclamat acesta când a vâzut-o pe stilistă pregătită din cap până în picioare cu o jachetă de piele verde, pantaloni army si o pereche de cizme negre înalte până la genunchi.

„Este prima oară când vin la Nea Mărin. El mi-a mai spus, dar eu simt nevoia să cunosc mai bine omul. Mai ales de bătrân se zic numai lucruri rele: că te bate, că te aleargă, că dă cu praștia”, a mai dezvăluit aceasta, în cadrul unui testimonial în care a apărut total nemachiată.

„Ne-am cunoscut la Splah! Vedete la apă. Mi s-a părut o fată foarte inteligentă, vorbește engleză, vorbește italiană, are vorbele la ea”, a mai adăugat Nea Mărin.

În același timp, familia Natanticu și Oase nu au fost la fel de matinali. După ce Nea Mărin a trecut pe la fiecare să le dea trezirea, însă vedetele nu au fost prea promte, Iulia Albu a luat problema în propriile mâini.

Pentru că s-a trezit singură la masă, a mers să bată la fiecare ușă, spre disperarea colegilor ei.

„Mi s-a zbătut un ochi și mi-a căzut toată fața”, a spus Eliza Natanticu atunci când a văzut-o pe aceasta în prag.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.