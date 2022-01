Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 16 ianuarie 2022. Virgil Mănescu și Daniela Crudu au muls vaca. Ce a pățit Ana Baniciu

În ediția 19 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, Nea Marin a pregătit pentru vedete tot felul de sarcini. În timp ce Virgil Mănescu și Daniela Crudu s-au „distrat” la muls vaca, Ana Baniciu a avut parte de o sperietură de zile mari.

Virgil Mănescu și Daniela Crudu au făcut show la muls vaca în ediția 19 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară

Nea Marin a trimis-o pe Daniela Crudu să mulgă vaca. Chiar dacă nu este pentru prima oară când bruneta primește o astfel de sarcină la emisiunea Poftiți pe la noi. Totuși, nici de data aceasta, treaba cu pricina nu a adus un motiv de bucurie.

Cel care a sărit imediat în ajutorul brunetei a fost galantul Virgil Mănescu. Fără să stea pe gânduri, acesta a luat locul divei și s-a pus pe treabă, mulgând vaca atent și cu multă pricepere, semn că nu făcea asta pentru prima oară.

Chiar și Nea Marin a fost impresionat de modul în care Virgil Mănescu reușește să se descurce în orice situație! În tot acest timp, Daniela Crudu s-a distrat de minune și a făcut glumă după glumă.

Ana Baniciu a trecut prin momente de panică la emisiunea lui Nea Marin

Între timp, Ana Baniciu și Raluka s-au urcat în podul unui hambar, dar nu a durat mult și blondina a avut parte de momente de panică.

Văzând-o pe Raluka pășind foarte aproape de marginea podului, Ana s-a speriat și a încercat s-o tragă spre interior, de parte de un posibil pericol.

„Eu am o fobie imensă. Am înnebunit! Mi-a venit direct să plâng, o vedeam cum cade, Doamne ferește! Să nu cumva să văd pe cineva cum se apropie de o balustradă! Este problema psihică a mea, alții au altele, eu o am pe asta”, a explicat Ana Baniciu, în ediția 19 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară.

Ce surprize aduce noul sezon de Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a șaptea săptămână a noului sezon, difuzată duminică de la ora 20:00 și luni și marţi de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai la Alba Iulia sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ana Baniciu, Raluka, Daniela Crudu și Virgil Mănescu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.