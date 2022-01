Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 16 ianuarie 2022. Daniela Crudu a întors privirile cu ținuta aleasă. Ce a putut să îmbrace

Nu mai este o noutate faptul că Daniela Crudu este una dintre cele mai surprinzătoare vedete din shobizul românesc. Invitată în ediția 19 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, bruneta a făcut senzație cu ținuta aleasă. Colanții mulați din latex și tocurile înalte i-au pus de minune în valoarea silueta.

Daniela Crudu a făcut senzație când a apărut cu tocuri înalte și colanți din latex la emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară

După ce Nea Marin le-a dat trezirea, Ana Baniciu, Raluka, Daniela Crudu și Virgil Mănescu s-au pregătit pentru o zi plină de lucru, dar au dorit să ia micul dejun înainte. Atunci când a ieșit din dormitor, Cruduța a făcut senzație cu ținuta aleasă.

Îmbrăcată cu niște colanți roz din latez, bluză verde, tocuri înalte și haină de blană, vedeta a atras toate privirile. Dar poate că cel mai îndrăzneț accesoriu din toată această ținută a fost masca neagră, ce i-a acoperit chipul într-un mod cât se poate de senzual.

„Când am ieșit cu pisicuța după mine, cu Daniela după mine, nu m-am gândit neapărat la ce-o să zică Nea Marin când o s-o vadă, ci mai mult la ce-o să zică mama atunci când o s-o vadă”, a mărturisit Virgil Mănescu.

Braț la braț, cei doi au pornit spre locul de servit micul dejun. Și de data aceasta, Daniela Crudu i-a surprins pe toți cu gesturile făcute. Ba s-a apucat să se machieze, ba a început să fredoneze piese cu versuri inedite, stârnind mai ales surpriza lui Virgil Mănescu, un somelier cu educație de gentleman.

„Am fost un pic șocat pentru că eu, în mediul în care trăiesc, din punct de vedere social, privat și profesional nu întâlnesc oameni cu o atât de mare exuberanță. Oamenii din jurul meu sunt niște oameni foarte calmi, foarte discreți. Și atunci când vii și te lovești de un șoc din ăsta multicultural e un pic ciudat. Și am zis atunci: te rog, fii decentă, să nu se uite mama la televizor!”, a zis acesta, glumind.

Umrărește clipul video de mai sus din ediția 19 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară ca să savurezi tot momentul.

Ce surprize aduce noul sezon de Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a șaptea săptămână a noului sezon, difuzată duminică de la ora 20:00 și luni și marţi de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai la Alba Iulia sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ana Baniciu, Raluka, Daniela Crudu și Virgil Mănescu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.