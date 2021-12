Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 29 decembrie 2021. Surpriza lui Liviu Vârciu pentru nea Marin de ziua lui. Ce s-a întâmplat

Nea Marin nu a putut, însă, accepta cadoul, dar a venit cu o idee și mai bună. El și vedetele sale au lăsat câte un autograf pe scaun, spunându-i gazdei că toți turiștii care vor veni în vizită se vor bucura să stea pe acel scaun.

După ce au plecat de la casa domnului care sculpta în lemn, ei au mers acasă la săteanul care restaura case și au rămas uimiți când au văzut despre câtă muncă și dedicare e vorba. Maramureșeanul a demonstrat că nu e doar muncitor, ci și ospitalier și le-a pus masa.

Anca, Marius, Carmen și Silviu încă pregăteau sceneta pentru marele spectacol. Ei au scris împreună textul pentru Scufița Roșie modernă. Cei patru au făcut o repetiție pentru nea Marin, iar lui i-a plăcut foarte mult.

Cum au sărbătorit de ziua lui nea Marin

În același timp, nea Marin a încercat să îi învețe pe Marius, Carmen, Anca și Silviu ritmul de horă. A doua zi, când nea Marin își serba ziua de nume, de Sfânta Maria Mică, a avut parte de surprize neașteptate.

Liviu s-a trezit singur de la 06.30 dimineața pentru a-i pregăti o surpriză lui nea Marin. Lui Andrei nu îi venea să creadă.

“Dacă tot m-am trezit, nu mă duc să îi fac o surpriză domnului Barbu?”, a spus Liviu.

El a chemat niște prieteni cu vioară, tobă și acordeon și au început să îi cânte lui nea Marin. Coregraful le-a deschis ușa și au început să danseze cu toții.

“Le-am mulțumit, i-am dat afară”, a mai spus nea Marin.

Nea Marin i-a luat pe lăutari și a mers să își trăzească și vedetele. La micul dejun, programul de muzică a continuat. Liviu, însă, își dorea să mănânce omletă de ou de strut. Au făcut o gaură în ou și au suflat în ou pana a curs tot în tigaie.

“Eu am crezut că s-a spart vreo conductă. Pâi ce am făcut măi, nene? Am făcut ciorbă de ou?”, spune Liviu Vârciu.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a unsprezecea ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Bîrsana (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Carmen Tănase, Silviu Mircescu, Anca Dinicu și Marius Damian.