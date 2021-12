Cele şase vedete ce au lucrat alături de Nea Mărin, noul primar al comunei, au reușit să organizeze în timp util un târg de promovare al tradiției locale.

Au dansat, au cântat, au recitat și au reușit ca, de la zero, să construiască un eveniment care să se ridice la nivelul așteptărilor lui Nea Mărin: ”Suntem extrem de mulțumiți de ce a ieșit, suntem mândri de ce am reușit să facem. Târgul a ieșit extraordinar de bine! E gata, dar suntem gata și noi, suntem extenuați”, au spus vedetele la finalul ediției.

”Jos pălăria!”, a adăugat Nea Mărin entuziasmat.

„Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!” a fost lider de piață cu aproape 1.9 milioane de telespectatori aseară, la Antena 1

Ediția de miercuri seară, 15 decembrie 2021, „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!” s-a situat în topul preferințelor telespectatorilor. În timpul difuzării, 20:24-23:31, conform Kantar Media, show-ul de la Antena 1 a obținut la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, o audiență medie de 7 puncte de rating și o cotă de piață de 23,5%.

Pe locul al doilea s-a situat Pro TV cu o medie de 5.6 puncte de rating și 18.7% cotă de piață. Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! a fost pe prima poziție și la nivelul întregului public din mediul urban, cu o audiență medie de 7 puncte de rating și o cotă de piață de 17.1 procente.

În minutul de aur, 21:34, aproape 1.9 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau aventurile vedetelor alături de Nea Mărin, pe Antena 1.

„Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!” continuă și săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.