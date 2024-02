Power Couple România, 19 februarie 2024. Oana Matache a răbufnit la 30 de metri deasupra mării și a reacționat pe măsură

În cea de a șaptea ediție, telespectatorii au putut observa cum cele șapte perechi care au mai rămas în concurs luptă pentru titlul de Power Couple din România și pentru premiul cel mare. Iată cum s-au descurcat concurenții și de ce Dani Oțil a fost nevoit să oprească proba în cazul unei concurente.

În ediția din această seară a început cea de a treia etapă a competiției, unde fetele au avut de schimbat o roată de mașină în cele mai stresante condiții de până acum. Platforma pe care s-a aflat mașina a fost ridicată la 30 de metri deasupra mării, iar concurentele au dat tot ce au putut pentru a duce proba la capăt.

Proba a fost cu atât mai dificilă cu cât spațiul de manevră de lângă mașină nu le-a lasăt libertate de mișcare concurentelor. Dar nici întâlnirea cu cricul sau cheia în cruce pentru deșurubarea prezoanelor nu le-a facut mai ușoară misiunea.

Seara nu a fost lipsită de umor, dar nici de momente tensionate, pentru că Dani Oțil a fost nevoit să oprească proba în cazul unei concurente.

Ediția din această seară a fost încărcată de emoții, adrenalină și umor, iar provocările de care au parte cuplurile în Malta se văd doar la Power Couple România, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPlay de la 20:30.

Iată cum s-a descurcat Oana Matache în cazul probei la 30 de metri deasupra mării.

Power Couple România, 19 februarie 2024. Oana Matache, la un pas de reușită

Pentru că au prins gustul succesului după ultima probă la care s-au descurcat de minune, Oana Matache și Radu Siffredi au pornit la drum mai entuziasmați și mai motivați ca niciodată.

Puțin emoționată, dar cu zâmbetul pe buze, Oana s-a urcat în mașină și a așteptat să ajungă la o înălțime de-a dreptul amețitoare.

„Oana, te anunț în mod neironic, proba are o limită de timp. 12 minute. Când consideri că mașina poate pleca, teoretic, te rog să ridici o mână și să te ții în continuare de ceva. Atunci eu opresc cronometrul. Dacă opresc cronometrul până în 12 minute, proba e trecută cu brio” a strigat Dani la concurentă.

Imediat după start, Oana a căutat în portbagaj accesoriile și uneltele de care avea nevoie și a trecut la treabă ascultând indicațiile lui Radu.

Cricul i-a dat ceva bătăi de cap concurentei pentru că nu reușea să îl desfacă și totodată, pentru că pierdea timp chinuindu-se să citească instrucțiunile care erau scrise cu o mărime foarte mică. Timpul se scurgea, iar Oana nu reușea să pună cricul pe mașină, iar Radu încerca să îi explice care este metoda corectă.

După multe încercări, concurenta a reușit și a trecut la următorul pas. Și aici a întâmpinat câteva probleme pentru că nu știa exact cum arată cheia în cruce. Radu striga în megafon cât putea de tare specificând cum ar trebui să fie o astfel de unealtă.

După ce a găsit-o, Oana s-a chinuit să răsucească cu mâna, iar Radu i-a recomandat să dea cu piciorul cât putea de tare. Indicațiile lui au fost bune, iar concurenta s-a bucurat de reușită.

„Bravo, bravo mă, bravo mă! Hai că poți și la restul, hai mai repede, calcă! Foarte bine, ești bine. Hai mai repede să ne grăbim. 5 minute și 16 secunde! Mai ai trei, nu? ” striga iubitul Oanei cât putea de tare.

„Dacă îmi cad șuruburile, pierdem. Nu pot (să le scot). Nu le-am scos de tot!” îi explica concurenta.

„Să scoți roata aia, hai, hai, hai, mai repede! Pune-o jos, dă-o în ******. Du-te ia roata și pune-o jos. Bravo baby! Hai, hai, hai” striga concurentul cu disperare.

În tot acest timp, concurenta a reușit să scoată roata și să o aducă pe cealaltă pentru a o înlocui. Radu, care era presat de timp, nu înțelegea de ce iubita lui se mișcă atât de încet și o îndemna în continuu să se grăbească.

Din păcate pentru ei, timpul a expirat, iar Oana a cedat psihic și nu și-a mai controlat reacțiile lovind cu mâna direct în geamul din spate al mașinii. Gestul neașteptat făcut la nervi i-a surprins pe toți.

„Am simțit nevoia ori să arunc ceva, ori să lovesc ceva și am început să plâng rău de tot, dar eram foarte furioasă!” povestea Oana supărată.

Și reacția lui Radu a fost destul de neașteptată atunci când a văzut eșecul probei de astăzi:

„E ok. Asta este. Mă bucur că a avut curaj. Eu înnebuneam acolo sus. Îți jur. Sunt foarte mândru de ea. Sunt foarte, foarte, foarte mândru de ea. E haos proba. Oana e ok! E ok! Sunt foarte mândru de ea!E ok, serios. Stai liniștită!” au fost cuvintele pe care Radu le-a rostit cu sinceritate.

După ce a ajuns înapoi pe sol, Oana a bătut palma cu Radu, care a mai făcut un gest la fel de neașteptat. Tânărul s-a pus în genunchi în fața iubitei sale, făcând aluzie la costumația lui Dani Oțil atât de elegantă.

Gluma i-a adus zâmbtul pe buze Oanei, care a mai aflat ce declarații făcea Radu în timp ce ea era la 30 de metri deasupra mării.

„A zis de când te-ai ridicat că << tu ești mai curajoasă decât mine, că tu porți pantalonii în relația asta >>” povesteau Dani și Radu la finalul probei.

Radu i-a mărturisit că a investit suma de 600 de euro în această proba, iar iubita lui a rămas fără cuvinte preț de câteva secunde.

„E prea mult...” preciza Oana uimită.

Totodată, la testimonial cei doi au fost puțini mai zâmbitori și au dovedit că au trecut peste pierdere.

„Așa m-am simțit acum, ca un casnic care susținea partenerul care face tort și mai lătram și eu din când în când” poveste Radu la testimonial

„Cred că dacă aveam un minut în plus, ș fi reușit să o fac. Pentru că am rămas cu unul singur” spunea Oana resemnată.

