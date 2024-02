Power Couple România – La bine și la greu, 12 februarie 2024. Lino Golden și Delia s-au supărat la proba calculelor la rotisor

În cea de a patra ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor crește! A doua etapă a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, i-a surprins pe bărbați într-o nouă ipostază – un test ca o rostogolire palpitantă printre amintiri.

În cea de a patra ediție a show-ului, băieții au fost din nou în fața unei probe plină de emoții și suspans. În condiții de maxim stres, concurenții au răspuns la întrebările pe care iubitele lor le-au pus cu privire la relațile pe care le au.

Provocarea cea mare a fost reprezentată de faptul că aceștia s-au aflat într-o mașină care se învârtea ca la rotisor. Răspunsurile întrebărilor sunt numerele care alcătuiesc o ecuație pe care concurenții au trebuit să o rezolve pentru a câștiga proba.

Citește și: Power Couple România – La bine și la greu, 12 februarie 2024. Daiana a țipat cât a putut de tare la So la proba calculelor

Provocările de care au parte cele nouă cupluri în Malta se văd doar la Power Couple România, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPlay de la 20:30.

Iată cum s-a descurcat Lino Golden la această probă palpitantă.

Power Couple România – La bine și la greu, 12 februarie 2024. Lino, dezamăgit de felul în care s-a descurcat la proba calculelor la rotisor

Lino și Delia au pornit cu multă speranță în această probă și imediat după ce s-a dat startul probei au trecut la fapte.

Prima întrebare pe care i-a adresat-o Delia trapperului a fost:

„Câte cadouri ți-am luat de ziua ta?”

Lino a răspuns cu 25, iar iubita lui l-a îndemnat să mai încerce încercând să mai pluseze. Astfel, trapperul a ajuns la numărul de 29 pe care logodnica lui l-a confirmat.

La testimonial, Delia a povestit cum s-a întâmplat totul. Gestul uriaș i-au impresionat pe telespectatori. Iată ce a povestit viitoarea lui soție:

„Inițial am vrut să îi iau 25 de cadouri de ziua lui pentru că făcea 25 de ani și i le-am dat cu 25 de zile înainte să deschidă câte unul în fiecare zi până la ziua lui. Doar că a deschis mai multe într-o zi. I-am luat de la cadouri mici, nesemnificative, cum ar fi șosete, până la cadouri pe care le dorea foarte mult. Am vrut să fie câte un cadou pentru fiecare an trăit până acum din partea mea pentru că nu am fost acolo. Am apărut abia anul trecut!”

„Gestul ei mi s-a părut foarte frumos!” a adăugat Lino.

Citește și: Power Couple România – La bine și la greu, 12 februarie 2024. Radu Siffredi a întâmpinat dificultăți la proba calculelor la rotisor

Cea de a doua întrebare a venit la pachet cu ceva probleme pentru Lino care nu mai auzea nimic din partea Deliei.

„De câte ori m-am îndrăgostit?” a repetat Delia de mai multe ori. Cu toate acestea, iubitul ei a răspuns corect, adăugând în ecuație numărul 1.

„Mi-au plăcut băieți în trecut. Mi-au plăcut. Nu am fost îndrăgostită. Adică iubire pentru prima dată am simțit față de el (n. r. Lino). A fost prima iubire reală” a povestit Delia emoționată la testimonial.

Cea de a treia întrebare a fost din nou dificilă, dar Lino a reușit după multe încercări să o audă.

„De câte zile suntem noi împreună? 365 are un an și noi suntem împreună de un an și câte luni? Mai adaugă 4 luni și câteva zile”

După mai multe încercări de a nimeri, Lino a răspuns corect cu numărul 484.

Delia a continuat să întrebe:

„Câți ani am urmat facultatea cu profil japonez?”

Lino nu înțelegea nimic din cauza sunetelor din mașină, dar a încercat să nimerească susținând inițial 3 luni și apoi 1 an.

Citește și: Power Couple România –La bine și la greu, 12 februarie 2024. Emi și Mădă, dezamăgiți la proba calculelor la rotisor

Delia i-a confirmat corectitudinea și a trecut la următoarea întrebare:

„Câte kilograme am slăbit cel mai mult?”

Din a doua încercare, Lino a nimerit, și astfel răspunsul corect a fost 20.

„Am luat-o din schelet, am făcut-o femeie. Noroc că erai frumoasă la față” a precizat Lino la testimonial.

Imediat ce au terminat întrebările, logodnica lui i-a transmis ordinea calculului:

„Minus, plus, împărțit și înmulțit! Haide că poți! Chinuie-te! Ia-le pe rând!” striga frumoasa lui iubită cât putea de tare.

Din păcate și pentru ei proba a fost una dificilă și s-a terminat cu pierderea banilor.

Suma pe care Delia a investit-o a fost de 401 euro, iar tânărul a fost puțin dezamăgit de faptul că nu s-a descurcat la calculul matematic.

„Proba în sine mi-a plăcut foarte mult, a durat prea puțin, matematică nu știu, asta puteți să vedeți toți după proba asta!” a mărturisit Lino dezamăgit la finalul probei la testimonial.

Citește și: Power Couple România – La bine și la greu, 12 februarie 2024. Cătălin și Roxana Blenche, haos total la proba calculelor la rotisor