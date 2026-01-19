Antena Căutare
Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Răzvan Bănică, speriat de criza de nervi a Sandrei Izbașa: Îmi tremură picioarele să mă bată mama!

Episodul 7 din data de 19 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele opt cupluri ”cea mai grea probă de până acum”. Băieții vor sta într-o cabină cu căștile pe urechi și vor trebui să intuiască ce le spun fetele după mimica buzelor. Iată cum s-a descurcat cuplul Sandra Izbașa și Răzvan Bănică la provocarea „Taci și ascultă-mă!”
Luni, 19.01.2026, 23:00
Luni, 19.01.2026, 23:40 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cu ce o enervează Oase pe Maria Pitică: "Îi place să lase frimituri peste tot!"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cu ce o enervează Oase pe Maria Pitică: "Îi place să lase frimituri peste tot!"

Luni, 19.01.2026, 22:59 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Dilinca și Mădălin Șerban la provocarea "Taci și ascultă-mă!"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Dilinca și Mădălin Șerban la provocarea "Taci și ascultă-mă!"

Luni, 19.01.2026, 22:31 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cătălin Zmărăndescu, șocat de reacția Luizei, la cea mai grea probă a băieților: "Gândul meu nu mai stă la joc!"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cătălin Zmărăndescu, șocat de reacția Luizei, la cea mai grea probă a băieților: "Gândul meu nu mai stă la joc!"

Luni, 19.01.2026, 22:30 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Mitzuu, pus în dificultate de "cagula" Arianei, la cea mai grea probă a băieților

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Mitzuu, pus în dificultate de "cagula" Arianei, la cea mai grea probă a băieților

Luni, 19.01.2026, 21:32 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Claudia Cîrjan și Andrei Niculae, la cea mai grea probă a băieților: "Nici Claudia Schiffer n-a jucat așa cum ai jucat tu!"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Claudia Cîrjan și Andrei Niculae, la cea mai grea probă a băieților: "Nici Claudia Schiffer n-a jucat așa cum ai jucat tu!"

Luni, 19.01.2026, 21:30 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Proba care l-a emoționat până la lacrimi pe Marius Urzică: "Mi-e dor de ei și înnebunesc!"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Proba care l-a emoționat până la lacrimi pe Marius Urzică: "Mi-e dor de ei și înnebunesc!"

Luni, 19.01.2026, 21:01 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Adda și Cătălin, la cea mai grea probă a băieților: "Nu înțelegeam absolut nimic!"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Adda și Cătălin, la cea mai grea probă a băieților: "Nu înțelegeam absolut nimic!"

Luni, 19.01.2026, 21:00 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Dani Oțil, avertisment pentru băieți: "E cea mai grea probă de până acum. Nu am încercat-o"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Dani Oțil, avertisment pentru băieți: "E cea mai grea probă de până acum. Nu am încercat-o"

Luni, 19.01.2026, 20:40 Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Votul integral al concurenților! Imagini în exclusivitate

Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Votul integral al concurenților! Imagini în exclusivitate

Luni, 19.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Este Călin Donca infidel? Declarația Oriandei, în exclusivitate, după afirmațiile Larisei Uță

Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Este Călin Donca infidel? Declarația Oriandei, în exclusivitate, după afirmațiile Larisei Uță

Luni, 19.01.2026, 18:48 Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Iulia Istrate, considerată cea mai conflictuală din tabăra Războinicilor

Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Iulia Istrate, considerată cea mai conflictuală din tabăra Războinicilor

