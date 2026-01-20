Power Couple România, 20 ianuarie 2026. A fost spectacol în prima semifinală a turneului de fusbal! Luiza și Cătălin Zmărăndescu au întors meciul de la scorul de 0-5!

Episodul 8 din data de 20 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3.A venit din nou rândul fetelor să fie în prim plan și să se confrunte într-un turneu piramidal de fusbal denumit "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!". Prima semifinală a avut loc între cuplurile Cătălin si Luiza Zmarandescu vs. Adda și Cătălin Rizea.

Marti, 20.01.2026, 22:30