Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Simona Urzică și Claudia Cîrjan, de la turneul de fusbal
Logo show

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Simona Urzică și Claudia Cîrjan, de la turneul de fusbal

Episodul 8 din data de 20 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3.A venit din nou rândul fetelor să fie în prim plan și să se confrunte într-un turneu piramidal de fusbal denumit "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!". Al patrulea meci a avut loc între cuplurile Simona și Marius Urzică vs. Claudia Cîrjan și Andrei Niculae.
Marti, 20.01.2026, 22:05
x
Proba la care toți își aduc aminte de Dumnezeu! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Proba la care toți își aduc aminte de Dumnezeu! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Marti, 20.01.2026, 23:50 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Finala de fusbal "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!" a fost câștigată de Luiza și Cătălin Zmărăndescu

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Finala de fusbal "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!" a fost câștigată de Luiza și Cătălin Zmărăndescu

Logo show Marti, 20.01.2026, 23:20 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Maria Pitică și Claudia Cîrjan, de la turneul de fusbal

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Maria Pitică și Claudia Cîrjan, de la turneul de fusbal

Logo show Marti, 20.01.2026, 22:45 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. A fost spectacol în prima semifinală a turneului de fusbal! Luiza și Cătălin Zmărăndescu au întors meciul de la scorul de 0-5!

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. A fost spectacol în prima semifinală a turneului de fusbal! Luiza și Cătălin Zmărăndescu au întors meciul de la scorul de 0-5!

Logo show Marti, 20.01.2026, 22:30 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Sandra Izbașa și Maria Pitică, de la turneul de fusbal

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Sandra Izbașa și Maria Pitică, de la turneul de fusbal

Logo show Marti, 20.01.2026, 21:50 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Ariana și Adda, de la turneul de fusbal

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Ariana și Adda, de la turneul de fusbal

Logo show Marti, 20.01.2026, 21:30 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Luiza Zmărăndescu și Dilinca, de la turneul de fusbal

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Luiza Zmărăndescu și Dilinca, de la turneul de fusbal

Logo show Marti, 20.01.2026, 21:10 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Fetele se vor înfrunta într-un turneu de fusbal! Se pune la bătaie Superputerea!

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Fetele se vor înfrunta într-un turneu de fusbal! Se pune la bătaie Superputerea!

Logo show Marti, 20.01.2026, 20:30 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Andrei Beleuț, foarte dezamăgit de Iulia Istrate. Ce reproșuri i-a adus

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Andrei Beleuț, foarte dezamăgit de Iulia Istrate. Ce reproșuri i-a adus

Logo show Marti, 20.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Tensiunile pe insulă au fost la cote maxime! Nicu Grigore, replici dure la adresa Iuliei Istrate

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Tensiunile pe insulă au fost la cote maxime! Nicu Grigore, replici dure la adresa Iuliei Istrate

Logo show Marti, 20.01.2026, 18:52 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Iulia Istrate, mesaje în lacrimi pentru cei trei copii! Concurenta, dărâmată de dorul celor mici

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Iulia Istrate, mesaje în lacrimi pentru cei trei copii! Concurenta, dărâmată de dorul celor mici

Logo show Marti, 20.01.2026, 18:36 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Cum arăta viața Iuliei Istrate, înainte de participarea la Survivor

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Cum arăta viața Iuliei Istrate, înainte de participarea la Survivor

Logo show Marti, 20.01.2026, 18:15
x