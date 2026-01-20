Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Finala de fusbal "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!" a fost câștigată de Luiza și Cătălin Zmărăndescu
Episodul 8 din data de 20 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. A venit din nou rândul fetelor să fie în prim plan și să se confrunte într-un turneu piramidal de fusbal denumit "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!". În marea finală s-au confruntat Luiza & Cătălin Zmărăndescu vs. Maria Pitică și Oase.
Marti, 20.01.2026, 23:20