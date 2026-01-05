Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cine a fost desemnat cuplul de gladiatori și ce dezavantaj vor avea

Episodul 1 din data de 5 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin vor ajunge în Malta și vor avea parte de prima întâlnire cu Dani Oțil. Iată cine a fost ales cuplul de galdiatori și cu ce dezavantaj va pleca la primele trei probe!

