Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cine a fost desemnat cuplul de gladiatori și ce dezavantaj vor avea
Logo show

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cine a fost desemnat cuplul de gladiatori și ce dezavantaj vor avea

Episodul 1 din data de 5 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin vor ajunge în Malta și vor avea parte de prima întâlnire cu Dani Oțil. Iată cine a fost ales cuplul de galdiatori și cu ce dezavantaj va pleca la primele trei probe!
Luni, 05.01.2026, 20:50
x
Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Adda și Cătălin Rizea la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Adda și Cătălin Rizea la proba de pedalat cu capul în jos

Logo show Luni, 05.01.2026, 22:20 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul NiCK NND și Cătălina Marin la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul NiCK NND și Cătălina Marin la proba de pedalat cu capul în jos

Logo show Luni, 05.01.2026, 21:50 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Dilinca și Mădălin Șerban la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Dilinca și Mădălin Șerban la proba de pedalat cu capul în jos

Logo show Luni, 05.01.2026, 21:30 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Maria Pitică și Oase la proba de pedalat cu capul în jos

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Cum s-a descurcat cuplul Maria Pitică și Oase la proba de pedalat cu capul în jos

Logo show Luni, 05.01.2026, 21:10 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Andrei Niculae și Claudia Cîrjan

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Andrei Niculae și Claudia Cîrjan

Logo show Luni, 05.01.2026, 20:38 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Sandra și Răzvan Bănică

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Sandra și Răzvan Bănică

Logo show Luni, 05.01.2026, 20:36 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Ariana și Mitzuu

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Ariana și Mitzuu

Logo show Luni, 05.01.2026, 20:35 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Adda și Cătălin Rizea

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Adda și Cătălin Rizea

Logo show Luni, 05.01.2026, 20:34 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului NiCK NND și Cătălina Marin

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului NiCK NND și Cătălina Marin

Logo show Luni, 05.01.2026, 20:33 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Dilinca și Mădălin Șerban

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Dilinca și Mădălin Șerban

Logo show Luni, 05.01.2026, 20:32 Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Maria Pitică și Oase

Power Couple România, 5 ianuarie 2026. Povestea cuplului Maria Pitică și Oase

Logo show Luni, 05.01.2026, 20:31 Survivor România revine! Din 9 ianuarie începe lupta pentru supraviețuire

Survivor România revine! Din 9 ianuarie începe lupta pentru supraviețuire

Luni, 05.01.2026, 17:00
x