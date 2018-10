15 octombrie 1888. Ziua în care a fost trimisă cea mai înfricoșătoare scrisoare din istorie: ”Ți-am trimis jumătate din rinichiul pe care l-am luat de la una dintre femei”

În lunile în care crimele lui Jack Spintecătorul terorizau Londra, presa, poliția și alte autorități au primit o mare de scrisori. Crimele din Whitechapel creaseră prima isterie media, iar mulți dintre locuitorii orașului își doreau cu ardoare să participe într-un fel la senzaționala anchetă.

O parte dintre scrisori a fost trimisă de cetățeni îngrijorați, care își exprimau în scris disponibilitatea de participa la eforturile poliției de a-l prinde pe Jack Spintecătorul, cel care teroriza cartierul Whitechapel. Sute de scrisori, însă, au fost trimise ca farse, cu scopul de a-i incita pe oamenii legii, fiind pline de vulgarități, fără vreo valoare pentru investigație.

Unele păreau să fi fost scrise chiar de criminal. Cele mai multe dintre ele, dacă nu toate, au fost considerate farse. Cu toate astea, există una care a ieșit în evidență din prima clipă în care a fost deschisă…

Adresată lui George Lusk, șeful Comitetului de Vigilență din Whitechapel, scrisoarea a a ajuns la acesta înfășurată în hărtie maro și pusă într-o cutie mică, lângă o jumătate dintr-un rinichi uman, conservat în etanol. Conținutul scrisorii era următorul:

George Lusk

„ Din Iad.

Dle Lusk

Domnule

Îți trimit jumătatea pe care am pus-o la păstrare din rinichiul pe care l-am luat de la una dintre femei. Pe cealaltă am prăjit-o și am mâncat-o. A fost foarte bun.

S-ar putea să îți trimit și cuțitul însângerat cu care am făcut-o, doar să mai ai răbdare puțin.

Semnat

Prinde-mă dacă poți, dom’le Lusk.”