“Mi-am trăit viaţa neştiind ce cadou extraordinar primisem. Am fost orb timp de 30 de ani.” Povestea bebeluşului care şi-a început viaţa într-o cutie de carton

O poveste emoţionantă face valuri în toată lumea. Este vorba despre viaţa lui Benjamin Tveidt şi de drumul pe care l-a avut de parcurs până să descopere cine sunt adevăraţii lui părinţi şi să încerce să înţeleagă de ce l-au abandonat imediat după naştere, într-o cutie de carton, pe treptele unei organizaţii non-profit.

Povestea “bebeluşului din cutie” începe intr-o seară frumoasă de septembrie, în anul 1986. Un cuplu de adolescenţi se bucura de o plimbare pe străzile orăşelului Anchorage, din Alaska, când a descoperit băieţelul abandonat în faţa unei organizaţii care ajută oamenii nevoiaşi.

În urma anchetei deschise de poliţia locală, s-a aflat că o femeie însărcinată fusese văzută în acea zonă.

“Oamenii nu au dat importanţă prea mare prezenţei femeii, dar când au ajuns acasă şi au urmărit buletinele de ştiri, au înţeles importanţa informaţiei pe care o deţineau.”, a povestit detectivul David Koch, de la Poliţia Locală Anchorage, cel care a preluat cazul în 1986.

După ce a petrecut câteva luni în grija asistenţilor maternali, băieţelul a fost adoptat de o familie iubitoare, care i-a oferit o copilărie idilică. Astăzi, Benjamin Tveidt are 31 de ani şi este sergent în Armata americană. Este un trăgător de elită care a completat 2 misiuni în Irak.

Avea 11 ani când a aflat de la familie că fusese adoptat:

“Iniţial, nu i-am crezut. Am fost devastat.”…”Părinţii mi-au adus articolele decupate din ziare din ziua în care fusesem găsit…le păstraseră…la fel şi brăţara pe care am primit-o în spital. Tot nu am crezut. I-am întrebat dacă e o glumă.”

De atunci, Benjamin a avut o misiune clară: să descopere motivul pentru care a fost părăsit şi să afle identitatea părinţilor biologici. A cunoscut-o pe Cece Moore, genealog, care a prelevat mostre din AND-ul lui şi le-a introdus în mai multe baze naţionale de date, sperând să găsească ceva despre identitatea mamei.

Căutarea a început să scoată la lumină rude îndepărtate. Cea mai mare surpriză a venit câteva zile mai târziu. În baza de date a armatei, au găsit o potrivire perfectă cu AND-ul lui Tveidt : tatăl biologic.

“Este un om pe nume Richard Blanchfield. Are o istorie incredibilă. Nu este un simplu veteran din Vetnam, ci un erou de război decorat”. Avea 47 de ani când s-a născut Benjamin, este în viaţă şi şi-a trăit toată viaţa la mai puţin de 20 de minute de casa lui Moore.

Întâlnire celor 2 bărbaţi a fost încărcată de emoţii.

“E straniu…”, a spus Benjamin.

“Normal că este!”, i-a răspuns Blanchfield. “Hai fiule, intră. Bine ai venit.”

Richard Blanchfield i-a povestit totul despre cariera lui militară şi a ţinut să îi spună că dacă ar fi ştiut de existenţa lui, nu ar fi acceptat niciodată ca fiul lui să ajungă în grija unor străini.

Despre mama biologică a lui Benjamin nu a putut spune prea multe. S-au cunoscut într-un bar, The Tavern Cabin, cu 32 de ani înainte.

“Avusesem o zi infernală, îmi amintesc că mi-am propus să beau o bere înainte să mă duc acasă. Ea era deja acolo. M-am aşezat lângă ea şi am început să vorbim. Mi-a povestit că era într-o relaţie rea şi ar fi făcut orice să nu se întoarcă la partenerul ei. Nu reuşesc să îmi amintesc numele ei… Înainte să ne luăm la revedere, i-am dăruit o statuetă a unei zeităţi chinezeşti. I-am zis că poate îi va purta noroc.”

Cece Moore a continuat căutarile. După luni de eliminat posibile piste, a ajuns la concluzia ca mama lui Benjamin trebuia să fie una din 2 femei, surori.

Minutele în care şi-a făcut curaj înainte să pună mâna pe receptor şi să o sune pe una dintre cele două s-au dovedit a fi cele mai grele din viaţa bărbatului. Din păcate, nu a putut anticipa vehemenţa cu care a fost respins. Pe parcursul convorbirii, a devenit limpede că presupusa mamă (sau mătuşă) nu voia să aibă nimic de-a face cu el.

La scurt timp după încheierea apelului, telefonul lui Tveidt a sunat din nou. La celălalt capăt, o voce feminină îl ruga să nu le mai contacteze niciodată.

“Mi-a spus să mă întorc de unde am venit, să îmi iubesc familia şi pe cei care m-au crescut. Reacţia ei mă face să cred că ea este cea care m-a născut.”

Chiar dacă a fost refuzat de cea care i-a dat viaţă, Tveidt a câştigat un tată. La următoarea conversaţie, i-a povestit despre reacţia celor două femei.

“Eşti un om minunat. Acum ai o familie şi mai mare.”, l-a consolat Blanchfield. “Mi-am trăit viaţa neştiind ce cadou extraordinar primisem. Am fost orb timp de 30 de ani.”

“Te iubesc, fiule.”

“Şi eu pe tine, tată.”