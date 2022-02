Cum s-au distrat concurenții de la Prețul cel bun în vacanțele pe care le-au câștigat în emisiune. Imagini de senzație

Prețul cel bun e o emisiune care reușește să aducă zâmbete pe buzele tuturor. Foarte mulți concurenți care participă la emisiune nu pleacă acasă cu mâinile goale, însă cei mai norocoși dintre aceștia au reușit să intre în posesia unor vacanțe excepționale.

Cum s-au distrat concurenții de la Prețul cel bun care au câștigat vacanțe, în emisiune

Iată că cei mai fericiți concurenți de la Prețul cel bun au mers alături de persoanele lor dragi în vacanțe de neînchipuit. Plaje exotice, peisaje de vis și experiențe de neuitat au fost câștigurile unor persoane care au avut curajul de „a da un tun la Prețul cel bun”, așa cum cei doi prezentatori tv ai emisiunii îi îndeamnă pe concurenți să facă.

Emisiunea a reușit să-i facă pe unii români să se bucure până la lacrimi după ce au aflat că au intrat în posesia unor vacanțe la care doar visau. Galeria foto pe care o găsiți mai jos în articol conține imagini trimise chiar de concurenții de la Prețul cel bun care s-au bucurat de experiența aceasta la intensitate maximă.

Zambetele și bucuria li s-a putut citi pe ochi, iar fotografiile îți taie răsflarea. Republica Dominicană, Dubai, Tenerife, Paris, Veneția, Sri Lanka, Madeira, Antalya sunt doar câteva dintre destinațiile turistice de care concurenții de la Prețul cel bun s-au putut bucura mai multe zile alături de cei dragi.

Cu siguranță, această experiență este greu de uitat, iar imaginile vorbesc de la sine.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.