Prețul cel bun, 17 februarie 2022. Motivul bizar pentru care această concurentă a venit la emisiune. Ce meserie a avut Elena

Una dintre concurentele de la Prețul cel bun de astăzi a oferit o serie de răspunsuri la care nimeni nu se aștepta. Aceasta a fost întrebată care a fost motivul pentru care a ținut să vină la emisiune, iar răspunsul acesteia a reușit să surprindă pe toată lumea.

Concurenta Elena de la Prețul cel bun, 17 februarie 2022, care a venit la emisiune să „scape” de copii

Una dintre concurentele de la Prețul cel bun, 17 februarie 2022, a venit la emisiune cu un scop cât de cât bizar sau neașteptat. Aceasta a avut nevoie de o pauză de la creșterea copiilor, iar prezentatorii tv ai emisiunii au fost uimiți să audă răspunsul ei.

Citește și: Prețul cel bun, 16 februarie 2022. Meseria inedită pe care a avut-o acest concurent. Ce i-a spus Liviu Vârciu când a auzit

„Elena Apolozan, bine ai venit. Foarte fericită te văd. Ești fericită?”, spune Andrei Ștefănescu. „Da, foarte tare. Îmi place mult emisiunea, îmi place că se dau premii. Și îmi place că mă detașez puțin de copii, nu-i mai văd. Am doi copii, unul de 3 ani și unul de 8 luni”, a fpst răspunsul oferit de ea.

„Stai acasă cu ei?”, întreabă Andrei Ștefănescu. „Da”, spune ea. „Și ți-au mâncat tot timpul?”, mai întreabă el. „Pai de ce crezi că sunt aici?”, răspunde ea. „Cine stă cu ei?”, mai întreabă prezentatorul tv. „Mama mea”, răspunde ea.

„Tatăl copiilor?”, mai întreabă Andrei Ștefănescu. „E navigator. Stă câte 6 luni plecat”, spune ea. „Când se întoarce îl strângi de gât”, intervine Liviu Vârciu. „Nu, mă duc în vacanță”, mai spune ea. „O să-i spui că nu i-ai făcut singură”, spune Liviu Vârciu.

„Eu cred că o să mă încurce că eu am o rutină cu ei. Sunt din Cosntanța. Înainte de a fi mamă, am lucrat în televiziune, am fost reporter, prezentator, realizator”, a mai spus ea.

Citește și: Prețul cel bun, 15 februarie 2022. Ce a spus acest concurent când a fost întrebat cu cine a venit în emisiune

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.