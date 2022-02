Prețul cel bun, 18 februarie 2022. Cu ce se ocupa această concurentă. Sacrificiul inedit pe care-l face pentru oameni

Una dintre concurentele de astăzi de la Prețul cel bun, 18 februarie 2022, a reușit să îi ia prin surprindere pe cei doi prezentatori tv ai emisiunii. Este studentă la medicină, dar în timpul liber, Raluca este voluntar pe ambulanță.

Concurenta Raluca de la Prețul cel bun, 18 februarie 2022, care a surprins pe toată lumea cu meseria ei

Iată că, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au avut frumoasa surpriză de la o concurentă care în timpul liber este voluntar pe ambulanță.

„Ultimul concruent din cei patru care vin la bătălie. O invităm pe Raluca Tănasă. Raluca, te-am urmărit și râdeai cu toată fața. Ești fanul emisiunii?”, întreabă Andrei Ștefănescu. „Da, mereu mă binedispune când mă uit”, răspunde concurenta.

„Ai nimerit vreun preț?”, mai întreabă Andrei Ștefănescu. „Da. Încă sunt studentă la Medicină. Vreau o vacanță de la emisiune, singură, cu prietenii, nu contează”, mai spune ea, înainte de a câștiga licitația.

„Am auzit lucruri frumoase despre tine, studentă la medicină”, spune Liviu Vârciu. „În anul 5, mai am puțin și termin. Ce e frumos nu e greu niciodată. În timpul liber fac și volunt„ariat pe ambulanță, au avut nevoie de studenți”, mai spune ea.

„Tu faci un lucru foarte frumos și lăudabil. Ce ieși după facultate?”, mai întreabă Liviu Vârciu. „Eu vreau dermatologie, dar să vedem, că e în funcție de notă”, spune ea.

„E grea facultatea? Matias dacă vrea”, întreabă prezentatorul tv. „E grea, da”, spune ea.

