Prețul cel bun, 10 septembrie 2021. Liviu Vârciu a spus ce s-a apucat să crească, în urmă cu ceva timp: „Ale mele erau posedate”

Ediția 5 a emisiunii „Prețul cel bun” de la Antena 1 a fost presărată cu momente comice, glume savuroase și premii neașteptate.

Înainte ca unii dintre concurenți să ghicească prețul cel bun pentru un produs, Liviu Vârciu a făcut o dezvăluire complet neașteptată, ce i-a amuzat pe mulți.

În ediția 5 a emisiunii „Prețul cel bun” de la Antena 1, difuzată în data de 10 septembrie 2021, îndrăgitul prezentator a fost „dat de gol” chiar de către bunul său prieten, Andrei Ștefănescu.

Atunci când unii dintre concurenți au fost puși să ghicească prețul unui incubator pentru ouă, Andrei Ștefănescu și-a amintit un detaliu inedit despre gazda emisiunii. Fără să ezite, acesta a dezvăluit tuturor că și Liviu Vârciu a folosit un astfel de produs, în urmă cu ceva timp.

Acesta a fost momentul în care prezentatorul a dezvăluit ce s-a apucat să crească, în urmă cu ceva timp.

„Eu am avut prepelițe. Am avut o clocitoare pentru că am vrut să mănânc bio, pentru că am copii, pentru că am vrut să iau eu ouăle frumos din curte. M-a ajutat până când au crescut potârnichile…astea...prepelițele! Au crescut mari și făceau urât, ale mele erau posedate, nu aveai cum, ferească Dumnezeu!”, a recunoscut acesta.