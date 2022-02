Prețul cel bun, 15 februarie 2022. Ce a spus acest concurent când a fost întrebat cu cine a venit în emisiune

Liviu Vârciu a fost surprins să audă cu cine a venit la emisiune acest concurent. George nu a vrut să aducă pe nimeni să-l susțină în concurs, iar acest lucru l-a uimit pe prezentatorul tv Liviu Vârciu.

Concurentul George de la Prețul cel bun, 15 februarie, care l-a uimit pe Liviu Vârciu. Ce i-a spus

Iată că emisiunea Prețul cel bun e plină de surprize, iar Liviu Vârciu știe cel mai bine acest lucru. În ediția de astăzi, unul dintre concurenții care au câștigat o licitație a reușit să-i ofere răspunsuri la care nu s-a așteptat deloc.

„Cât o fi costând un glob disco?”, întreabă Andrei Ștefănescu atunci când a pornit prima licitație.

„Începem emisiunea cu un bons de 1000 de lei, cu George. Uite ce bine ai început ziua de astăzi. Viking?”, întreabă Liviu Vârciu. „Nu”, a fost răspunsul concurentului.

„E genial serialul. Cu cine ai venit în seara aceasta?”, întreabă Liviu Vârciu. „Cu mine”, răspunde George.

„Acasă cine te așteapta?”, mai întreabă prezentatorul tv Liviu Vârciu pe concurentul George. „Pisica”, răspunde el. „Se joacă în barbă?”, mai întreabă Liviu. „Nu se joacă, fuge de mine”, răspunde George.

„Te consideri o persoană norocoasă?”, a fost ultima întrebare a lui Liviu Vârciu, înainte de joc. „Nu am câștigat decât pe puterile mele”, răspunde concurentul George.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.