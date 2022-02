Prețul cel bun, 10 februarie 2022. Andrei Ștefănescu, acaparat de frumusețea Alinei. Cum arată concurenta: „Ești măritată?”

În ediția 9 a sezonului 2 din Prețul cel bun, Alina a reușit să impresioneze telespectatorii și prezentatorii TV cu frumusețea sa deosebită. Concurenta a dezvăluit că are un job stabil, însă este și antrenor de fitness.

Andrei Ștefănescu a rămas acaparat de modul în care arată participanta la quiz show-ul de la Antena 1. Alina a îmbrăcat o ținută elegantă, dar extrem de provocatoare, care i-a scos în evidență silueta de invidiat.

Ce a dezvăluit Alina de față cu mama ei

Alina a venit mai hotărâtă ca niciodată să plece cu multe premii de la Prețul cel bun, motiv pentru care a câștigat o licitație în această seară. Întrebată de Liviu Vârciu dacă are noroc, concurenta a făcut o dezvăluire neașteptată de față cu mama ei.

„Consider că am noroc. Șansele vin, dar nu știu să le fructific. Am câștigat, dar mama este alături de mine, iar dacă spun ce am câștigat și unde o să fie în premieră pentru că nu știe. (...) La ruletă, aveam 18 ani. Am câștigat 3.700 și am cumpărat o brățară foarte frumoasă.”, a povestit ea.

Citește și: Prețul cel bun, 9 februarie 2022. Denisa a vorbit despre relația sa de 8 ani. Ce reacție a avut Liviu Vârciu când i-a aflat vârsta

Prezentatorul TV nu s-a putut abține și i-a oferit o întrebare surprinzătoare: „Mă întreabă din regie. Ești măritată?”

„Nu vrea nimeni să mă ia, serios!”, a răspuns Alina.

Replicile savuroase dintre Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu nu s-au lăsat prea mult așteptate, mai ales după ce concurenta a câștigat o pereche de ski.

”Mergi la ski cu cine vrei tu, doar că trebuie să-l învăț un pic pe Andrei să schieze.”, a spus Liviu Vârciu în glumă.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Silvia Uceanu sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Citește și: Prețul cel bun, 8 februarie 2022. Mihaela l-a uimit pe Liviu Vârciu când i-a spus ce funcție ocupă: „Să iau postura”

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.