Prețul cel bun, 16 februarie 2022. Meseria inedită pe care a avut-o acest concurent. Ce i-a spus Liviu Vârciu când a auzit

Iată că surprizele se țin lanț la Prețul cel bun 2022. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut marea surpriză să afle ce meserie a avut acest cocncurent.

Concurentul de la Prețul cel bun, 16 februarie 2022, care i-a uimit pe prezentatorii tv cu meseria pe care o avea

Liviu Ovidiu Marian a reușit să surprindă pe toată lumea cu meseria sa. Acesta a fost militar înainte de a se pensiona și Liviu Vârciu a avut o serie de întrebări pe care i le-a adresat cncurentului.

„Ultimul nostru concurent vine în platou. Ovidiu Marian”, îl anunță Andrei Ștefănescu pe concurent. „Vin tot de la Brașov și mă cheamă și Liviu, îi fac concurență. Sunt pensionar.

Am fost militar. Lucrez în continuare, la o firmă de transport”, a spus el.

Acesta a câștigat prima licitație, iar Liviu Vârciu l-a invitat să i se alăture la următorul joc.

„Ovidiu Liviu vino lângă mine, te-ai apropiat cel mai mult. Deci în cadrul armatei?”, întreabă Liviu Vârciu. „Pot spune? Academia forțelor aeriene din Brașov”, răspunde concurentul Ovidiu Liviu Marian. „Ai fost cu avioane”, îi mai spune Liviu. „Nu, la sol”, răspunde el.

„Pensia e mare?”, întreabă Liviu Vârciu. „E micuță, o completăm. Sunt cu fetița, soția e acasă”, răspunde el.

„Ați câștigat vreodată ceva?”, mai întreabă Liviu Vârciu. „La loto am băgat 10 lei și am câștigat 30”, a răspuns Ovidiu Liviu Marian.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.