Prețul cel bun, 18 aprilie 2022. Concurenta cu o meserie neașteptată pentru vârsta ei. “E nebună, Doamne!”

După ce la începutul emisiunii Liviu și Andrei au vorbit despre cursele interne de pe aeroporturile din România, despre pilotatul avioanelor și al elicopterelor, iată că au dat peste o concurentă cu o meserie specială și poate neobișnuită pentru vârsta ei.

Ana Riana Scarlat le-a întrecut așteptările celor doi prezentatori de la Prețul cel bun atunci când le-a spus care e principala ei ocupație.

Concurenta care are un job neașteptat pentru vârsta ei

Ana a povestit că are doar 19 ani, dar are o pasiune pentru avioane și pilotat. Tocmai de aceea, chiar dacă are o vârstă fragedă, tânăra a ajuns să fie pilot de avioane mici.

Concurenta de la Prețul cel bun este din București și se laudă cu faptul că poate să piloteze avioane, această fiind o meserie care îi place foarte mult și pe care o face cu plăcere.

“Nu foarte mari, dar mari. Cu două locuri sau patru”, a povestit Ana.

“Nu de jucărie, nu?”, a întrebat-o Andrei Ștefănescu.

Concurenta i-a confirmat că nu.

“Și urci singurică?”, a mai întrebat-o prezentatorul.

“Singurică!”, a zis Ana, încrezătoare.

“E nebună, Doamne!”, a exclamat Andrei, fiind impresionat de meseria aleasă de Ana.

“Nu, ea nu. Ăla de urcă cu ea în avion”, spune Liviu Vârciu.

Ana a povestit că această pasiune a venit dintr-un vis de-al ei la 16 ani. La vârsta de 17 ani și jumătatea a început să studieze pilotatul avioanelor.

“Pur și simplu am visat într-o noapte și am zis că trebuie s-o încerc și m-am dus, am încercat, mi-a plăcut”, a zis Ana.

Concurenta de la Prețul cel bun a spus că are iubit și el se bucură să se urce cu ea în avion atunci când pilotează.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.