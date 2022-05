Prețul cel bun, 31 mai 2022. Andrei Ștefănescu, uimit de Alex, artistul tatuat pe tot corpul. Are o poveste de viață incredibilă

În episodul 87 de la „Preţul cel bun”, concurentul Alex este primul aleasă din public de către Andrei Ştefănescu pentru a participa la prima etapă a jocului din acestă seară. Înainte de fiecare joc, concurenții trebuie să liciteze pentru prețul cel bun al unui produs, dar nu mai mare de prețul real al obiectului, însă nu înainte de a-și face cunoscută poveste de viață.

În această seară prezentatorii Tv au făcut cunoștință cu oameni extrem de diferiți și cu povești de viață incredibile.

Alex este artist, compune versuri, și uimește cu apariția sa. Are corpul plin de tatuaje și se exprimă liber. Cum a arătat traseul său în viață

Alex este o apariție de-a dreptul surpinzătoare și iese în evidență din orice grup de oameni prin felul în care arată. Artistul și-a tatuat corpul încă de mic și aspiră la un "full body", semnătura sa ca om, pe lângă arta pe care o face.

El a povestit că a fost crescut la orfelinat, iar acolo printre cele mai intense trăiri a avut revelații despre viață și s-a putut vizualiza ca un artist complet. De acolo, el a început să-și materializeze visul și să devină ceea ce și-a dorit. A venit în București pentru muzică și vrea să împărtășească tuturor darul pe care îl are.

"La zece ani m-am văzut full body și pe scenă, la 15 ani am scris primul caiet de versuri. Am ajuns într-o circumstanță destul de grea și atunci pot să zic că Dumnezeu mi-a dat o viziune să fac ceva constructiv cu viața mea pentru cei din jur li muzica e unul dintre lucruri. Fiind la orfelinat, acolo am văzut anumite chestii și acolo am văzut prima dat filmul cu Eminem, a fost o inspirație și tatuajele, nu știu, cred că s-au început ele de nicăieri, că nu am văzut pe nimeni plin de tatuaje pe vremea aia", povestește Alex.

Liviu Vârciu a fost impresionat de povestea sa și l-a felicitat de asemena spunându-i că așteaptă albumul.

Când a fost întrebat dacă se consideră norocos el a spus: "Sunt binecuvântat!" și s-a dovedit a fi chiar așa! A nimerit preșul corect din prima și a primit și bonusul de 1.000 de lei.