Prețul cel bun, 7 decembrie 2021. Liviu Vârciu a încercat s-o facă „geloasă” pe una din concurente. Dezvăluirea femeii l-a uluit

În ediția 64 a emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1, una dintre concurentele care a reușit să se califice în etapa următoare de joc a făcut dezvăluiri neașteptate!

Aceasta a venit la show însoțită de fiul său și de iubita acestuia și Liviu Vârciu a încercat s-o facă „geloasă” puțin pe mama soacră, dar ceea ce a urmat e complet neașteptat.

Liviu Vârciu a încercat s-o facă „geloasă” pe una dintre concurente, în ediția 64 a emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1

Viorica a venit alături de Liviu Vârciu în platou, ca să-și încerce norocul la următorul joc propus în cadrul ediției 64 din show-ul Prețul cel bun. Acesta a fost momentul în care îndrăgitul prezentator a dorit să afle mai multe detalii despre concurentă și chiar a încercat s-o facă puțin „geloasă”!.

„Am venit cu băiețelul meu și cu iubita lui”, a zis Viorica, mândră de copilul său.

„Ea e iubita lui? Te înțelegi bine cu iubita lui, Cătălina? Ca mamă soacră, așa?”, a întrebat Liviu Vârciu, pus pe șotii.

„Nu sunt încă mamă soacră!”, a fost replica femeii.

„Dar ești un pic, că a venit Cătălina, doarme cu el, îl pupa ea, îl mângăie ea, îl îmbrățișează ea, se joacă ea cu el, mănâncă ea cu el, numai ea e cu el, și tu… Vezi de ce mama soacră nu-și iubește nora? Fiindcă are impresia că îi fură puiul!”, a continuat prezentatorul de la Prețul cel bun, în încercarea sa de-a trezi niște mici sentimente de „gelozie”.

Apoi, când s-a prezentat și a dezvăluit ce meserie are și cu ce performanțe sportive se mândrește, Liviu Vârciu a fost uimit.

„Sunt ofițer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Sunt profesor de sport pentru pregătirea pompierilor. Am făcut 13 ani de caiac-canoe. Pe lângă medalii am un locul patru al Olimpiadă. Am și la Mondiale un locul doi, dar cel mai bun îl consider locul patru de la Olimpiadă”, a dezvăluit Viorca, în ediția 64 a emisiunii Prețul cel bun.

„Aplauze pentru românca noastră care ne-a făcut mândri nu o data, ci de mai multe ori! Te felicităm pentru treaba asta!”, a fost reacția lui Liviu Vârciu, la final.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1 ( Google Play > https://bit.ly/3yNufQp / App Store https://apple.co/3fxFC7p), unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.