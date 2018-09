Actrița Anca Sigartău, poveste de viață fabuloasă, la „Prietenii de la 11”: „Când am pierdut casa…"

Actrița Anca Sigartău a venit, miercuri, la emisiunea „Prietenii de la 11”, unde a povestit detalii fabuloase despre viața ei.

„Adevărul cu adevărat pe nimeni nu interesează. Oamenii îl vor, dar nu îl pot duce”, a spus ea.

Actrița a vorbit despre greutăți prin care a trecut și despre cum a reușit să le facă față.

„Când am pierdut casa m-am gândit că am câștigat un palat în cer, când mi s-au întâmplat lucruri destul de complicate m-am gândit: <<Se spune că omul nu poate să ducă mai multe decât îi este dat… Și înseamnă că Dumnezeu are o părere extrem de bună despre mine>>”, a spus Anca Sigartău.

Ea a dezvăluit și o lecție pe care a primit-o de la actorul Dem Rădulescu, care i-a fost profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la care a fost admisă în anul 1985.

În urmă cu mai mulți ani, Anca Sigartău, care a primit mai multe premii de-a lungul carierei ei, a fost diagnosticată cu cancer. Ea a dezvăluit ce lecție a învățat după ce a primit acel diagnostic.

În prezent, Anca Sigartău pregătește spectacolul de teatru „Butoiul cu fericire”, la Arcub, și face parte din distribuția proiectului „Mamma mia”.

Urmărește povestea fabuloasă a actriței Anca Sigartău în clipul de mai sus din emisiunea „Prietenii de la 11”.

