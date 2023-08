Provocarea Destinului, 10 august 2023. Ce s-a întâmplat între Olivia și Bote la „video off”. Conversația lor a fost auzită

Olivia și Bote au avut un dialog fără să fie filmați, după ce Olivia i-a dat o inimioară cu „video off”, însă au putut fi auzți. În ediția de Provocarea Destinului de pe 10 august 2023 a fost difuzată converația lor.

Olivia s-a îmbrăcat în rochia roșie pe care a purtat-o în prima zi de Provocarea Destinului, când a primit un buchet de flori de la Bote. Femeia a vrut ca Bote să știe ce simte și ce a simțit pentru el:

„Vreau să știi că am venit astăzi îmbrăcată așa pentru că exact așa eram îmbrăcată în prima zi când am intrat în casă și așa am intrat în viața ta. Aș vrea să vorbim despre povestea noastră, pe care oamenii nu o știu.

„Povestea noastră a început în prima zi când mi-ai oferit acel buchet de flori, iar vocea ta mi se părea cunoscută. Semeni cu fostul meu soț. Tu ai intrat în viața mea, mi-ai zis sunt aici, iar eu nu te-am auzit. Am auzit o voce familială de care m-am speriat. Eu apoi am încercat să-ți transmit că sunt aici. Totuși, într-o zi, poate o să ne vedem față în față și probabil o să-ți dai seama că eu sunt sufletul tău pereche”.

„Mie la început mi s-a părut că nu erai concentrată pe mine. Te vedeam că-ți păream foarte indiferent. Eu cred că destinul aduce oamenii împreună”, a spus Bote, iar apoi a vorbit despre relația lui cu Alys.

„Cu alegerea mea sunt foarte ok. Eu nu mă aștept la absolut nimic din partea ei. Vreau să stau liniștit. Ea din furtuna ei se oprește și mă vede. Lucrurile decurg foarte frumos. Noi nu facem planuri. Dacă e ceva să se întâmple, se întâmplă”.

„Povestea noastră are un final trist. Dar cine știe… dincolo de emisiune… într-o zi… sau într-o altă viață… cine știe

„Cine știe… Nu mă însor mâine. Dar am plecat la drum cu Alys și voi continua”, a spus Bote.

„Trebuie să faci ceea ce simți”, a conchis Olivia.

„Eu cred că singurul moment în care a ales cu sufletul a fost în momentul în care a intrat, pentru că nu știa nimic despre noi. Cred că în spatele acestei vibrații pe care o ai alături de un om există niște trăiri”,a spus Oliva.

Cum a reacționat Alys, după ce a auzit declarațiile Oliviei, spuse printre lacrimi

În emisa live Olivia a izbucnit în lacrimi.

„Toată lumea și-a imaginat altceva. Nu m-am dat la el, nu m-am dezbrăcat, pur și simplu am vrut să mă întâlnesc cu sufletul lui. Când m-ați văzut că am plâns eu mi-am luat deja rămas bun. Semăna prea mult cu fostul meu soț și m-a speriat. Am simțit și simt în continuare că eu și Bote aveam o conexiune foarte bună. Probabil e prea târziu. Chiar îi doresc să fie fericit! Sper că s-au lămurit lucrurile”, a spus Olivia în emisia live de Provocarea Destinului de pe 10 august 2023.

„Eu cred că este falsă. Ce suflet pereche? Într-o secundă îți dai seama care e sufletul tău pereche?” a spus Alys.

Întrebat de Dianna Rotaru dacă o crede pe Olivia, Bote a răspuns:

„Da, e posibil să fie cum a zis”

