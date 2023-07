Provocarea destinului, 11 iulie 2023. Cine sunt și cum arată concurenții show-ului de dating. Bărbații dau o nouă șansă iubirii

Opt bărbați au venit la show-ul au venit la show-ul de dating Provocarea destinului, pregătiți să dea o nouă șansă iubirii mature.

Concurenții Provocarea destinului au intrat cu toții în platou, pe 11 iulie, la debutul show-ului. Primul concurent care s-a prezentat a fost Bogdan Bindac, zis Bote.

Cine este BOTE (BOGDAN) BINDAC

BOTE (BOGDAN) BINDAC are 42 de ani și locuiește în Constanța. Concurentul de la show-ul de dating Provocarea Destinului are 1,84 înălțime și a fost model. În prezent bărbatul este antreprenor. A locuit mulți ani în Italia, unde a facut 2 copii care acum au 17, respectiv 13 ani.

„Am două cafenele. Până la vârsta asta am fost instructor de karate, model, dansator, proprietar de restauran, instructor de fitness., stripper. Am fost model pentru Cătălin Botezatu când aveam 22 de ani. Cu mama copiilor mei nu am putut să continui relația pentru că au intervenit diferențele de concepții. Femeile din Italia vor să aibă o mare autoritate. Cu fosta soție am făcut 3 nunți: în România, în Italia și în Venezuela. Următoarea relație după soița din Venezuela de care am divorțat a fost cu o româncă din Pitești car elocuia în altă țară. M-am dus după ea în fiecare lună și am sperat că se va întoarce în România. Eu am cerut-o de soție în Subai, la etajul 123, cu inel cu tot, intențiile mele au fost serioase. Chiar îmi doresc să îmi găsesc o parteneră, să mă așez la casa mea. Caut o mare iubire. Caut jumătatea mea pe care să o iubesc maxim și care să mă iubească maxim”. a povestit Bogdan.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

