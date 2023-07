Provocarea Destinului, 26 iulie 2023. Cine sunt Marius, Ion și Maria, noii concurenți ai show-ului

În ediția-eveniment de Provocarea destinului de pe 26 iulie 2023 au intrat 3 noi concurenți. Marius, Maria și Ion sunt noii concurenți care doresc să dea o șansă iubirii mature, în show-ul de la Antena 1.

Dianna Rotaru a anunțat la începutul ediției-eveniment de miercuri, 26 iulie 2023, că doi bărbați și o femeie intră în competiția Provocarea Destinului.

Primul nou concurent care a intrat în platoul de la Provocarea Destinului a fost Marius.

Cine este Marius Bogdan de la Provocarea Destinului

Marius Bogdan are 34 de ani, Este din București, este manager într-o multinațoonală, e pasionat de fitness și de alimentația sănătoasă. Marius are 2 surori mai mari și este obișnuit să trăiască printre femei.

„Până la 34 de ani am umblat cu toate categoriile de femei, mai mici, mai mari, brunete, roșcate, poate chiar și măritate. Am umblat și cu fete de alte etnii. În toate am găsit ceva ce mi-a plăcut. Mi-ar plăcea să găsesc o femeie care nu are unghii puse, gene puse. Am iubit în viață câteva femei, dar pe niciuna cu adevărat, astfel încât să iubesc mai mlt decât să mă iubesc pe mine. Mi-e frică de eșecul într-o căsnicie. Sunt un om poate prea tipicar, prea atent la detalii. Sunt posesiv, gelos și foarte orgolios. Ar fi 2 femei minione, sportive, care mi-au atras atenția în competiție”, a povestit Marius, la Provocarea Destinului.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Citește și: Provocarea destinului, 18 iulie 2023. Lili, deranjată că Alex și Alys s-au pupat pe terasă. Schimb de replici între cei trei

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.