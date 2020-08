"Mă rog la Cel de sus să fie ce trebuie!" Și ruga i-a fost ascultată, iar Ana Maria a plecat la brațul lui Alex, din platoul emisiunii "Rămân cu tine"

Alex, al doilea pretendent din cea de a șaptea ediție a emisiunii "Rămân cu tine"

În filmulețul de prezentare, cele șapte fete care au rămas în concurs au putut sa-l cunoască mai bine pe Alex, tânărul din București.

Alex a venit la " Rămân cu tine" pentru a-și întâlni aleasa inimii

"Practic videografia și fotografia în fiecare zi. Am început ușor, ușor să fac călătorii așa de unul singur. Întăi în Europa, apoi în afara ei. Cea mai lungă a fost în America Latină. Am început cu Mexicul și am terminat cu Argentina. Pentru ca o femeie să intre în viața mea, în primul rând trebuie șa fie o reflecție a mea. Atracția se creează atunci când două persoane au destul de multe lucruri în comun. Nu sunt doctor, dar cu siguranță îți voi aduce o injecție de prospețime în viața ta. Aventura și esteticul sunt armele mele secrete", spunea Alex în filmulețul său de descriere.