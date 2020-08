A dansat, s-a distrat, apoi a plecat așa cum a venit, singur! Gabi nu și-a întâlnit perechea la "Rămân cu tine"!

Gabi, tânărul din Constanța, la emisiunea "Rămân cu tine"

"Sunt un tip deschis, ascult muzică foarte mult. Îmi place să merg pe plajă, sunt din Constanța și marea este foarte accesibilă. Îmi place foarte mult sportul. Fac taekwondo, pentru ca mă ajută să fiu mai disciplinat și îmi dă o încredere deosebită în mine. Job-ul nu-mi permite să fac asta mereu, de aceea practic tenis de picior, mai mult. Sunt sociabil, am foarte mulți prieteni. Am avut trei relații serioase, până acum. Am fost atent tot timpul cu femeia cu care am fost. Sunt un pic încăpățânat și ambițios, dar am învățat faptul că pentru a funcționa o relație, trebuie să lași de la tine. Nu pot spune că sunt cel mai atrăgător bărbat de pe lumea asta, dar pot spune că sunt amuzant", spunea Gabi în descrierea sa.

Atitudinea pretendentului se pare că nu a fost pe placul unora dintre fete, în timp ce altele invocau drept motiv de respingere, vârsta lui.