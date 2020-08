În dragoste și-n război, totul e permis! Concurentele din emisiunea Rămân cu tine caută bărbatul pefect! „Românca trebuie să rămână acasă, cu românii noștri”

citește și: De la agonie la extaz! Domnișoarele de la Rămân cu tine, în pragul leșinului! Valentin le-a făcut să plângă de emoție: „Nu mă așteptam”

„Nu doar sufletul contează, ci și banii. Sunt sinceră”, ne-a surprins Dina, în timp ce Alexa a zis că iubitul perfect pentru ea trebuie să o ducă la lăutari! „Cu puțină burtică, dar nu prea”, mușchi, tatuaje sau cu bani, iată doar o parte din cerințele concurentelor de la emisiunea „Rămân cu tine”, de la Antena 1!

Concurentele din prima ediție a emisiunii „Rămân cu tine” de la Antena 1

Liviu Vârciu a prezentat inclusive regulile din emisiunea „Rămân cu tine”, de la Antena 1:

„Doar eu vă pot găsi bărbații ăștia, așa că regulile sunt foarte simple. În fiecare emisiune vă prezint bărbați care corespund cerințelor voastre, pentru că știu exact ce vă doriți. O să-mi fie ușor să vă aleg bărbatul potrivit. Fiecare bărbat va veni aici să se prezinte și va încerca să vă cucerească, pentru șansa de-a merge la o întâlnire cu voi. Fiecare aveți un pupitru cu un buton. Dacă acesta este alb, atunci înseamnă că bărbatul respectiv vă interesează. Dacă apăsați butonul, pupitrul devine roșu, iar mesajul este că nu vă mai interesează tânărul. Dacă la finalul celor trei runde pe care le aveți există mai multe concurente doritoare să meargă cu el în casă, atunci el va decide pe cine va alege. Acolo veți avea parte de o întâlnire romantică, unde vă așteaptă multe surprize”, a explicat prezentatorul show-ului.

Ce mai caută femeile la un bărbat ș ice le așteaptă pe concurente? Află totul urmărind clipul video de mai sus din emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1.

Concurentele din prima ediție a emisiunii „Rămân cu tine” de la Antena 1

DESPRE EMISIUNEA „RĂMÂN CU TINE” DE LA ANTENA 1

La emisiunea „Râmân cu tine” de la Antena 1, douăzeci de femei își caută bărbatul visurilor într-un show de întâlniri provocator și plin de surprize. Fiecare dintre ele are propriile așteptări și dorinţe de la bărbatul pe care îl vor alături, iar Liviu Vârciu le va ajuta să găsească partenerul visat.

Din mai mulți potențiali parteneri care se vor prezenta în fața lor, fiecare doamnă sau domnișoară are posibilitatea să aleagă cu cine şi-ar dori să rămână! Apoi, totul ține de concurente și de tânărul ales ca să ajungă să spună clar și răspicat: „Rămân cu tine”!

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada. Indonesia, Korea, Irlanda, Thailanda, Franța, Belgia, China sau Australia.