Antena Căutare
Home Showbiz Andreea Tonciu, declarații despre căsnicia cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în casă

Andreea Tonciu, declarații despre căsnicia cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în casă

De când a devenit mamă, viața Andreei Tonciu s-a schimbat radical, iar fiica ei, Rebeca, ocupă un loc important în fiecare zi. Bruneta a vorbit despre felul în care se implică în creșterea și educația fiicei sale și despre timpul pe care îl petrece alături de familie. Vedeta a dezvăluit și ce situații ajung să provoace discuții în contradictoriu între ea și soțul ei, Daniel Niculescu.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:23 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 12:42
Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au împreună o fetiță de 10 ani | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Andreea Tonciu trăiește, de 10 ani, una dintre cele mai importante experiențe din viața sa: aceea de mamă. Apariția Rebecăi a adus schimbări majore în viața brunetei, care spune că astăzi este o persoană diferită față de cea pe care publicul o vedea frecvent la televizor în urmă cu mai mulți ani. În prezent, ea își concentrează atenția asupra fiicei sale și este implicată în toate aspectele care țin de creșterea și educația acesteia.

Cum s-a schimbat Andreea Tonciu de când a devenit mamă. Ce face pentru fiica ei

În exclusivitate pentru Spynews.ro, Andreea Tonciu a vorbit despre felul în care arată viața ei de când a devenit mamă și despre responsabilitățile pe care și le-a asumat. Vedeta se ocupă îndeaproape de Rebeca, dar și de tot ceea ce ține de gospodărie. Gătitul și treburile casnice fac parte din rutina ei zilnică, iar bruneta spune că se simte împlinită în acest rol.

Andreea Tonciu spune că nu e adepta interdicțiilor și nici nu a încercat să îi limiteze fiicei sale dorințele. Vedeta a preferat să îi explice ce este bine și ce nu, lăsând-o să ia propriile decizii în anumite situații. Bruneta este mulțumită de felul în care a educat-o și spune că fiica ei înțelege regulile și le respectă fără să fie nevoie de certuri sau pedepse.

Articolul continuă după reclamă

În ceea ce privește răsfățul, lucrurile stau puțin diferit atunci când intervine tatăl Rebecăi. Potrivit Andreei Tonciu, Daniel Niculescu este mai permisiv și îi îndeplinește fiicei sale multe dintre dorințe. Astfel, atunci când mama spune „nu”, fetița știe că poate apela la tatăl ei, care este mai indulgent.

Diferențele dintre cei doi părinți se văd și în felul în care își împart timpul cu Rebeca. Andreea Tonciu spune că ea este cea care petrece cele mai multe ore alături de fiica lor, în timp ce Daniel Niculescu are un program încărcat și ajunge, de regulă, acasă seara.

Atunci când se întâlnește cu fetița, soțul vedetei profită de timpul petrecut împreună și îi face pe plac. Chiar dacă mai există momente în care nu sunt de aceeași părere, bruneta susține că reușesc să găsească un echilibru.

Vedeta consideră că implicarea sa în viața Rebecăi este firească, mai ales că, în această perioadă, nu are un loc de muncă. Astfel, își poate dedica timpul creșterii fiicei sale și se asigură că aceasta are tot ce îi trebuie. Andreea Tonciu spune că îi place să gătească pentru copilul ei și consideră că un părinte trebuie să fie prezent și să se ocupe îndeaproape de educația celui mic.

De la ce pornesc discuțiile dintre Andreea Tonciu și soțul ei

Chiar dacă Rebeca este prioritatea lor, Andreea Tonciu și Daniel Niculescu nu uită nici de relația de cuplu. Cei doi își găsesc timp și pentru momentele petrecute împreună, însă vedeta spune că fiica lor rămâne pe primul loc. Ea și soțul său formează un cuplu de peste 12 ani.

Asta nu înseamnă că lipsesc micile neînțelegeri între ei. Andreea Tonciu a recunoscut că ea și Daniel mai ajung să se contrazică, însă motivele sunt, de cele mai multe ori, lucruri mărunte, iar discuțiile nu durează prea mult.

andreea tonciu cu sotul si fiica lor
andreea tonciu colaj cu sotul ei

Citește și: Imagini de senzație cu Andreea Tonciu în costum de baie: „Eu nu fac concurență nimănui!”. Cum s-a lăsat pozată pe plajă

Ioana Ginghină, despre situația din teatrele românești: „Un sistem de nepotism”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală
Observatornews.ro Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
Antena 3 O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
AS.ro Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă
Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Comentarii


Citește și
Iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit că a fost diagnosticată cu herpes. Ce a mărturisit modelul Ines Garcia
Iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit că a fost diagnosticată cu herpes. Ce a mărturisit modelul Ines Garcia
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ioana Ginghină, despre situația din teatrele românești: „Un sistem de nepotism”
Ioana Ginghină, despre situația din teatrele românești: „Un sistem de nepotism”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x