Andreea Tonciu, declarații despre căsnicia cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în casă

De când a devenit mamă, viața Andreei Tonciu s-a schimbat radical, iar fiica ei, Rebeca, ocupă un loc important în fiecare zi. Bruneta a vorbit despre felul în care se implică în creșterea și educația fiicei sale și despre timpul pe care îl petrece alături de familie. Vedeta a dezvăluit și ce situații ajung să provoace discuții în contradictoriu între ea și soțul ei, Daniel Niculescu.

Andreea Tonciu trăiește, de 10 ani, una dintre cele mai importante experiențe din viața sa: aceea de mamă. Apariția Rebecăi a adus schimbări majore în viața brunetei, care spune că astăzi este o persoană diferită față de cea pe care publicul o vedea frecvent la televizor în urmă cu mai mulți ani. În prezent, ea își concentrează atenția asupra fiicei sale și este implicată în toate aspectele care țin de creșterea și educația acesteia.

Cum s-a schimbat Andreea Tonciu de când a devenit mamă. Ce face pentru fiica ei

În exclusivitate pentru Spynews.ro, Andreea Tonciu a vorbit despre felul în care arată viața ei de când a devenit mamă și despre responsabilitățile pe care și le-a asumat. Vedeta se ocupă îndeaproape de Rebeca, dar și de tot ceea ce ține de gospodărie. Gătitul și treburile casnice fac parte din rutina ei zilnică, iar bruneta spune că se simte împlinită în acest rol.

Andreea Tonciu spune că nu e adepta interdicțiilor și nici nu a încercat să îi limiteze fiicei sale dorințele. Vedeta a preferat să îi explice ce este bine și ce nu, lăsând-o să ia propriile decizii în anumite situații. Bruneta este mulțumită de felul în care a educat-o și spune că fiica ei înțelege regulile și le respectă fără să fie nevoie de certuri sau pedepse.

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În ceea ce privește răsfățul, lucrurile stau puțin diferit atunci când intervine tatăl Rebecăi. Potrivit Andreei Tonciu, Daniel Niculescu este mai permisiv și îi îndeplinește fiicei sale multe dintre dorințe. Astfel, atunci când mama spune „nu”, fetița știe că poate apela la tatăl ei, care este mai indulgent.

Diferențele dintre cei doi părinți se văd și în felul în care își împart timpul cu Rebeca. Andreea Tonciu spune că ea este cea care petrece cele mai multe ore alături de fiica lor, în timp ce Daniel Niculescu are un program încărcat și ajunge, de regulă, acasă seara.

Atunci când se întâlnește cu fetița, soțul vedetei profită de timpul petrecut împreună și îi face pe plac. Chiar dacă mai există momente în care nu sunt de aceeași părere, bruneta susține că reușesc să găsească un echilibru.

Vedeta consideră că implicarea sa în viața Rebecăi este firească, mai ales că, în această perioadă, nu are un loc de muncă. Astfel, își poate dedica timpul creșterii fiicei sale și se asigură că aceasta are tot ce îi trebuie. Andreea Tonciu spune că îi place să gătească pentru copilul ei și consideră că un părinte trebuie să fie prezent și să se ocupe îndeaproape de educația celui mic.

De la ce pornesc discuțiile dintre Andreea Tonciu și soțul ei

Chiar dacă Rebeca este prioritatea lor, Andreea Tonciu și Daniel Niculescu nu uită nici de relația de cuplu. Cei doi își găsesc timp și pentru momentele petrecute împreună, însă vedeta spune că fiica lor rămâne pe primul loc. Ea și soțul său formează un cuplu de peste 12 ani.

Asta nu înseamnă că lipsesc micile neînțelegeri între ei. Andreea Tonciu a recunoscut că ea și Daniel mai ajung să se contrazică, însă motivele sunt, de cele mai multe ori, lucruri mărunte, iar discuțiile nu durează prea mult.

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